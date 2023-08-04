Татарстанцы снимут фильм о возрождении популяции краснокнижного сокола-балобана

Фильм о возрождении Волжско-Камской популяции краснокнижного сокола-балобана будет снят в скором времени в Татарстане. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя РГО в РТ Андрей Агарков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Восстановление популяции сокола-балобана – важное направление для республики и всей России. Соколы нужны в дикой природе, а соколиная охота входит в список нематериального культурного наследия», – сказал он.

Агарков уточнил, что кинолента будет снята на средства гранта, на работы будет направлено около 350 тыс. рублей. Создатели расскажут о важности проекта по возрождению популяции хищной птицы в Татарстане. Все желающие смогут посмотреть картину на официальном сайте Минэкологии РТ и Русского географического общества.