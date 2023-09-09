Минниханов объявил благодарность главе Минприроды Киргизии и его заместителю

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Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизии Мелису Тургунбаеву и его заместителю Кубату Касейинову.

«За плодотворное сотрудничество с РТ и вклад в реализацию совместных проектов», – указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Также руководитель республики подписал ряд распоряжений об объявлении благодарности: «за активную общественную деятельность и достигнутые трудовые успехи» – советнику гендиректора АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» Азату Гайнутдинову, «за многолетнюю безупречную службу и большой вклад в обеспечение законности и правопорядка» – заместителю прокурора Авиастроительного района Казани Елене Гавриленко, «за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие транспортного комплекса РТ» – коллективу казанского МУП «Метроэлектротранс», «за добросовественый труд и заслуги в финансово-экономической деятельности» – замначальника отдела экономического анализа Минфина РТ Иреку Ямалиеву.