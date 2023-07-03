Правительство РФ: регионам нужно 50 млрд рублей в год на беспилотники

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О необходимости разработки беспилотников в регионах России заявил сегодня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, до 1 октября местные власти должны предоставить в Росавиацию и Минтранс информацию об инфраструктурных возможностях и прочих условиях для осуществления разработки.

«Вся работа, которая сейчас организована — это инициатива Президента страны, который придает этому направлению большое значение. Ключевым моментом сейчас является разработка региональных программ развития БАС и назначение ответственных за них», — цитирует Белоусова пресс-служба Кабмина РФ.

Кроме того, были озвучены цифры, согласно которым субъектам РФ каждый год необходимо 5678 беспилотных авиа систем на гражданские нужды. Общие затраты на это составляют 50 млрд рублей. Такие данные привел Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В свою очередь заместитель главы Минтранса Игорь Чалик назвал сроки, в которые все регионы РФ должны оснастить аэродромы системами обнаружения незаконного применения беспилотников.

«На всей территории России реализована система "Цифровая платформа", в дальнейшем планируется интеграция системы с порталом госуслуг, чтобы пользователи, в том числе силовые структуры, могли определить, что полет выполняется легально. До 2028 года во всех 89 субъектах РФ планируется оснастить аэродромы техническими средствами для обнаружения и противодействия противоправному применению БАС», — сообщил Чалик.