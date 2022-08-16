«Насытить войска защищенной техникой»: Татарстан представил новую технику на «Армии-2022»

Боевые корабли, вертолеты, новую бронированную технику и многое другое представили предприятия Татарстана на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». С новинками ознакомилась корреспондент «Татар-информа».

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Экспозиция предприятий Татарстана открылась в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Набережночелнинская компания «Ремдизель» в этом году впервые представила защищенный десятиместный броневик З-СТС и автомобиль с бронекабиной К-5350. Обе модели полностью собраны из запчастей российского производства. «Производство этих автомобилей построено на базе серийного шасси, и произведены они полностью из российских комплектующих. Это упрощает и ускоряет сборку. Тем самым завод может увеличить темпы производства и собирать эти машины в большем количестве», — рассказал «Татар-информу» один из представителей «Ремдизеля».

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Он отметил, что новые образцы изначально разрабатывали для серийного производства, чтобы максимально быстро «насытить российские войска защищенной техникой».



В выставке также приняли участие такие татарстанские компании, как «Астейс», «Аэрокон», «Элекон», Зеленодольский завод имени Горького, Казанский вертолетный завод, «Радиоэлектроника имени Шимко», «Радиоприбор», и другие.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Судостроительная корпорация «Ак Барс» на своем стенде показала новейшие разработки в сфере судостроения: малый ракетный корабль проекта 21632 «Торнадо», фрегат «Гепард-3.9», малый ракетный корабль проекта 21635 «Сарсар» и многоцелевой патрульный корабль проекта 22160.

Фото: president.tatarstan.ru

Компания «Эникс» представила широкую линейку беспилотных летательных аппаратов, в том числе мишеней, которые имитируют в небе крылатые ракеты для тренировки летчиков и расчетов зенитных комплексов.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Казанский вертолетный завод представил модели Ми-17В-5, Ми-38 и «Ансат», а КАМАЗ – спасательную технику на шасси известных во всем мире грузовиков.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В этом году площадь экспозиции форума составила около 340 тыс. квадратных метров. Участие в мероприятиях приняли военные делегации 72 стран.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В перерывах между изучением беспилотников, истребителей, танков, боевых вертолетов и других достижений военной техники РФ посетители форума также могли угоститься конфетами, которые развозил самоходный робот на гусеничном ходу, или понаблюдать за трюками робота-пса, способного не только стоять на двух лапах и прыгать, но и перевозить грузы весом до 5 кг.

Фото: president.tatarstan.ru

На открытии форума «Армия-2022» 15 августа Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова предоставить странам-партнерам новейшие образцы военной техники. Участие в мероприятии также приняла делегация Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Он не только лично обошел все стенды, но и провел рабочие совещания по вопросам развития группы компаний «Ак Барс» и Казанского авиационного завода – КАЗ имени Горбунова.