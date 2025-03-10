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Экономика 10 марта 2025 09:42

КАМАЗ прорабатывает возможность выхода на рынок Марокко

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КАМАЗ прорабатывает возможность выхода на рынок Марокко
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КАМАЗ изучает возможность выхода на рынок Марокко. Об этом рассказали в посольстве России в Рабате, пишет газета «Известия».

«ПАО «КАМАЗ» проявляет определенный интерес к выходу на марокканский рынок и прорабатывает возможность поставки грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов на базе шасси «КАМАЗ», – пояснили в диппредставительстве.

Руководитель пресс-службы челнинского автогиганта Олег Афанасьев объяснил изданию, что КАМАЗ сотрудничает с десятком стран Африки, но перспективы на рынке этого континента носят ситуативный характер. Дело в том, что спрос колеблется в зависимости от страны и года, а единого для африканских государств авторынка как такового не существует.

«В настоящее время продукция КАМАЗа в африканских странах представлена в основном в полноприводном исполнении. Мы готовы к поставкам и другой нашей техники», – уточнил Афанасьев.

При этом интерес у государств Африки вызывает и локализация производства автомобилей, поскольку это приведет к развитию смежных отраслей промышленности. «Но говорить о конкретике пока преждевременно», – добавили в компании.

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#камаз #марокко
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