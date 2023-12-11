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Татарстан намерен подписать меморандум о сотрудничестве с Абайской областью Казахстана
Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков рассказал «Татар-информу», что между Татарстаном и Абайской областью в Казахстане может быть подписан меморандум о сотрудничестве.
«Мы предполагаем, что будет подписан меморандум о сотрудничестве между областью Абай и Татарстаном», – рассказал Ерлан Искаков «Татар-информу».
Он также сообщил, что представители двух компаний из Казахстана намерены сотрудничать с Татарстаном. Об этом стало известно во время посещения делегацией из Казахстана торгово-промышленной палаты РТ.
Этим утром аким Абайской области Нурлан Уранхаев впервые прилетел в Казань. Он побывал в Агентстве инвестиционного развития Татарстана и Нацбиблиотеке РТ вместе с другими делегатами из Казахстана, которых прилетело порядка полусотни.
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