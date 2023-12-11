Татарстан намерен подписать меморандум о сотрудничестве с Абайской областью Казахстана

Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков рассказал «Татар-информу», что между Татарстаном и Абайской областью в Казахстане может быть подписан меморандум о сотрудничестве.

«Мы предполагаем, что будет подписан меморандум о сотрудничестве между областью Абай и Татарстаном», – рассказал Ерлан Искаков «Татар-информу».

Он также сообщил, что представители двух компаний из Казахстана намерены сотрудничать с Татарстаном. Об этом стало известно во время посещения делегацией из Казахстана торгово-промышленной палаты РТ.

Этим утром аким Абайской области Нурлан Уранхаев впервые прилетел в Казань. Он побывал в Агентстве инвестиционного развития Татарстана и Нацбиблиотеке РТ вместе с другими делегатами из Казахстана, которых прилетело порядка полусотни.