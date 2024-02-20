Татарстан к выборам Президента России откроет 45 дополнительных избирательных участков

В Республике Татарстан к выборам Президента Российской Федерации, которые будут проходить с 15 по 17 марта, создадут 45 дополнительных избирательных участков. Об этом сообщил сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев во время подписания соглашения о сотрудничестве по выборной кампании с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Эти участки располагаются в основном в клинических больницах, важнейших центрах здравоохранения, где наибольшая востребованность. Человек и болеет, и находится в стационаре, но от этого его избирательное право не должно пострадать. Плюс к этому в следственных изоляторах четыре избирательных участка открываем – два в Казани, один в Лениногорске и в Бугульме; в двух санаториях и на железнодорожном вокзале. Аэропорт у нас тоже имеет свои участки. Это очень важно: страна у нас огромная, человек может путешествовать из Владивостока в Москву, а проголосовать на избирательном участке на вокзале в городе Казани», – пояснил Кондратьев.

Глава ЦИК Татарстана напомнил, что до начала голосования на выборах Президента Российской Федерации осталось 23 дня. Предстоящие выборы он назвал важнейшей избирательной кампанией, которая определит вектор развития не только России, но и каждой семьи.

С 17 февраля 9,5 тысячи обходчиков начали в Татарстане подомовой обход избирателей. Задействованы в нем и социальные работники, которые информируют о предстоящей избирательной кампании, датах выборов и, например, о возможности надомного голосования для инвалидов, пенсионеров и ухаживающих за ними лиц.

По итогам проекта «ИнформУИК» 6 марта в Казани, как сообщал ранее «Татар-информ», пройдет Всероссийский форум избирателей. Участие в нем, анонсировал Кондратьев, подтвердила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).