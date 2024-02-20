«Каждый имеет право управлять делами государства»: ЦИК РТ и Минтруд подписали соглашение

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев и министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова подписали соглашение о сотрудничестве ведомств на время избирательной компании и в дни проведения выборов Президента Российской Федерации с 15 по 17 марта. Задача документа – обеспечить избирательные права граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«Один из важнейших вопросов – это равенство избирательных прав, создание максимально благоприятных условий для людей, которые не могут по тем или иным причинам прийти на участки в день голосования, воспользоваться теми или иными удобными имеющимися сервисами в распоряжении избирательных комиссий. Я думаю, что здесь безразличным остаться невозможно: участие в выборах – важнейший способ продемонстрировать свою гражданскую позицию», – подчеркнул Кондратьев.

Глава Татарстанского ЦИК напомнил, что до начала голосования на выборах Президента Российской Федерации осталось 23 дня. Предстоящие выборы он назвал важнейшей избирательной кампанией, которая определит вектор развития не только России, но и каждой семьи.

«С 17 февраля стартовал один из самых больших проектов избирательной кампании – “ИнформУИК”: 9,5 тысячи обходчиков пошли к избирателям на подомовой обход. При ежедневном обходе социальные работники принимают участие в информировании о предстоящей избирательной кампании и о тех возможностях, которые мы предоставляем. Это, прежде всего, надомное голосование. Люди сообщают через социальных работников о причинах, по которым они не могут голосовать на избирательном участке. Мы рассказываем о сервисе мобильный избиратель: когда каждый может проголосовать в удобном месте, а не там, где он зарегистрирован. По причине того, что он находится в отпуске, в командировке, по причине болезни…», – обратил внимание Андрей Кондратьев.

Первые несколько дней работы обходчиков, сообщил он, дали «очень обнадеживающие результаты»: с 75% жителей всех открытых квартир состоялись доброжелательные беседы с пожеланиями и ответами на вопросы потенциальных избирателей.

«По итогам этого проекта 6 марта состоится Форум избирателей. Кстати, этот формат, придуманный в нашей республике, важный и уже с этого года будет иметь статус всероссийского избирательного форума, на котором и эксперты, и министры ответят на вопросы избирателей в преддверии голосования. Подтвердила свое участие в форуме и Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова», – сказал председатель ЦИК Республики Татарстан.

Эльмира Зарипова, в свою очередь, напомнила, что Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана при сотрудничестве с ЦИК опирается на рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан России со статусом инвалидов.

«Каждый гражданин Российской Федерации, в том числе и инвалид, имеет право участвовать в управлении делами государства. И первый инструмент – это участие в выборах. Это неотъемлемое право, мы должны его реализовать. Наша задача оказать содействие в реализации этого права – быть участником процесса голосования и принять участие в выборах Президента Российской Федерации», – подчеркнула министр.

В Татарстане, констатировала она, около 269 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них почти 39 тысяч имеют стойкие функциональные нарушения, в том числе это инвалиды-колясочники, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Эти 17,5 тысячи человек тоже должны иметь возможность реализовать свое избирательное право на участках. Значит, участок должен был быть обеспечен доступной средой – элементарно должно быть возможно заехать в более широкую кабинку. Есть, конечно, еще участки, которые не обеспечены в полной мере – там пока не проведена реконструкция… Но еще 5 лет тому назад мы даже не задумывались о том, что у нас есть избирательные участки на вторых этажах и т.д. – то есть имеют определенные проблемы. Сегодня такие ситуации решаются с помощью волонтеров», – отметила Зарипова.

Министр труда, занятости и социальной защиты региона также напомнила, что люди, которые находятся на надомном обслуживании, смогут реализовать свое избирательное право с помощью социального работника.

«У представителя социального учреждения есть возможность с 5 по 11 марта подать заявление, в том числе через портал Государственных услуг, о том, что голосование в силу болезни, инвалидности, в силу того, что человек осуществляет постоянный уход за больным человеком, он хочет (и имеет право) осуществить на дому. Кроме того, с 7 марта по 17 марта до 14 часов, то есть даже в день в день голосования, еще можно подать заявление лично в участковую избирательную комиссию, можно позвонить, можно через социального работника заявить о том, что гражданин будет голосовать на дому. Социальные работники будут оказывать помощь в этом. Дежурный социальный работник по району поможет тем, кто хочет проголосовать на дому», – акцентировала Зарипова.

К предстоящим выборам, отметим, Центральной избирательной комиссией было приобретено для Татарстана 200 специальных сборно-разборных кабин для избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (инвалидов-колясочников). И к следующей избирательной кампании, заверил Кондратьев, будет приобретена новая партия таких кабин.

«Мы обязательно сделаем все, чтобы довести к 100% решение этой задачи», – сказал он.

Советник председателя ЦИК РТ Роман Беляков констатировал, что в республике есть две нерешенные проблемы в сфере организации выборов и доступности избирательных участков: 176 участков расположены не на первом этаже зданий (это 6,5% от общего числа), а 17% зданий до сих пор не обеспечены пандусами.

«Это минимальный процент по Российской Федерации, но он есть, и это надо решить. Это иногда 3-4 участка в одной школе, где количество избирателей выходит за 3 тысячи человек – это Казань, несколько участков в Набережных Челнах. Этот вопрос мы знаем, темпы снизились, но динамика есть, мы этот вопрос решим», – заверил Кондратьев.

Он также обратил внимание, что в каждом городе, районе Татарстана обязательно есть избирательный участок, который обеспечен всем, в том числе по нормативам программы «Доступная среда». Информацию о таком участке в перспективе, предложил он, можно было бы размещать на сайте ЦИК РТ, Министерства соцзащиты региона – потенциально именно на в таких местах могли бы очно голосовать люди с инвалидностью.

«Можно было бы открепиться от своего участка и проголосовать там. Сервис „Мобильный избиратель“ это уже позволяет сделать», — акцентировал Кондратьев.

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ также сообщил, что к предстоящим выборам Президента России в Татарстане будут организованы 45 дополнительных участков, в том числе в клинических больницах, важнейших центрах здравоохранения.

«Если человек и болеет, и находится в стационаре, от этого его избирательное право не должно пострадать. Плюс к этому в следственных изоляторах 4 избирательных участка открываем – два в Казани, один в Лениногорске и в Бугульме; в двух санаториях и на железнодорожном вокзале. Аэропорт у нас тоже имеет свои участки. Это очень важно: страна у нас огромная, человек может путешествовать из Владивостока в Москву, а проголосовать на избирательном участке на вокзале в городе Казани», – отметил Андрей Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).