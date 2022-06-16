Татарстан и VK подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве Татарстана с компанией VK.

«Татарстан и VK подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве.

Сегодня VK — это уже далеко не просто социальная сеть, а целая экосистема сервисов, которая предоставляет информационные продукты для граждан и бизнеса», – отметил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в публикации VK.

По данным Хайруллина, совместная работа позволит внедрить сервис распознавания и синтеза татарской речи в мессенджер Вконтакте, «а также сервис закадрового перевода видео Вконтакте с русского на татарский язык».

Также будут встроены государственные сервисы в социальную сеть Вконтакте, интегрировать виртуального помощника Лилию Вконтаке для оперативного и удобного взаимодействия с госорганами, создать сервис «Питомцы Вконтакте», который будет искать пропавших питомцев и определять бездомных с помощью видеокамер и технологий ИИ.

Кроме того, ожидается, что будет запущен сервис «Карта ЖКХ», который будет отражать рейтинг управляющих компаний на основании событий, зафиксированных с помощью камер уличного наблюдения и приложения «Народный контроль».

«Уверен, что в Год цифровизации в Татарстане мы реализуем совместно с VK много интересных и полезных для наших граждан цифровых сервисов», – заключил он.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором компании VK Владимиром Кириенко. Они также обсудили развитие решений компании на территории республики.

Подробнее о том, какие проекты Татарстан презентовал на саммите проекты в IT-сфере, читайте в материале.