Развитие решений VK и новый Центр разработок в РТ: Минниханов встретился с Кириенко

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором компании VK Владимиром Кириенко. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

Стороны обсудили развитие решений компании на территории Татарстана, в том числе применение соцсети «ВКонтакте» для привлечения пользователей на государственные порталы, сервисы оказания госуслуг. Кириенко также предложил применять технологии искусственного интеллекта для распознавания и синтеза татарской речи и закадрового перевода.

«Для нас важно наладить тесное взаимодействие с лидерами отечественной ИТ-индустрии, одним из которых является VK», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Затем участники встречи изучили возможность строительства Центра разработок на территории ОЭЗ «Иннополис». Проект может быть реализован в сотрудничестве ГК ICL. Помимо этого, гендиректор VK заявил о готовности сотрудничества с Университетом Иннополис, где могут быть воплощены совместные образовательные и научно-технические проекты: кафедра для научной деятельности, стажировки и обучение сотрудников компании.

«В настоящее время ИТ-индустрия республики насчитывает порядка 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов», — сообщил Президент республики.

В заключение было подписано соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и ООО «Компания ВК».