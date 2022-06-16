«Питер – вторая столица России, но такого технопарка, как у вас, в Татарстане, здесь нет»

Деловая программа Петербургского экономического форума стартовала сегодня в Северной столице России. Татарстан презентовал на саммите проекты в IT-сфере, а также возможности предприятий по замещению импорта. О том, как проходит первый день для татарстанской делегации, и какие документы уже подписаны на полях форума, - в обзоре «Татар-информ».

Татарстан представлен на ПМЭФ-2022 как регион, где комфортный инвестиционный климат поддерживается постоянным диалогом бизнеса с государством Фото: president.tatarstan.ru

«Казань – один из центров развития российской ИТ-индустрии»

В ПМЭФ-2022 по традиции принимают участие все регионы России. Организаторы уделили большое внимание именно представлению регионального инвестиционного потенциала. Это, по их мнению, как никогда важно в период перестройки логистических цепочек.

Татарстан представлен на форуме как регион, где комфортный инвестиционный климат поддерживается постоянным диалогом бизнеса с государством. «Татарстан ‒ это успешная площадка для реализации пилотных проектов в ИТ-сфере, которые затем становятся программами федерального масштаба», – говорится в информации на сайте ПМЭФ.

Республика, действительно, представила внушительный арсенал своих проектов. Стенд Татарстана расположился сразу у входа в павильон H и это одна из самых больших экспозиций среди регионов. Рядом – такие же продвинутые регионы в части привлечения инвестиций – Московская и Калужская области.

«Казань – один из центров развития российской ИТ-индустрии», – встречает надпись на цифровом табло у стенда. Сама экспозиция – это большой экран, на котором демонстрируются видеоролики о ведущих проектах в Татарстане. Рядом – электронная панель, на ней можно выбрать конкретный проект и узнать подробнее о проекте IT-парка, особой экономической зоне «Иннополис», Университете «Иннополис», производителя компьютеров ICL, центра поддержки медицинских производителей и развития здравоохранения «Фарммедполис», возможностях машиностроительного кластера и других.

Ставка также сделана на один из крупнейших инфраструктурных проектов не только Татарстана, но и России – особую экономическую зону «Алабуга» Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

Ставка также сделана на один из крупнейших инфраструктурных проектов не только Татарстана, но и России – особую экономическую зону «Алабуга». Гостям есть что показать: в ОЭЗ сегодня 57 резидентов, работают 33 завода, инвесторы вложили 157 млрд рублей инвестиций и создали 9,5 тыс. рабочих мест. Также гостям рассказывают о «фишке» «Алабуги» – образовательном центре по подготовке рабочих кадров «Алабуга-Политех».

Стенд Татарстана привлекает большое количество гостей, в их числе накануне был замечен даже певец Филипп Киркоров, который, впрочем, посещал форум как представитель бизнеса. Вчера как соучредитель компании ООО «Строительные решения» он подписал на ПМЭФ соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса во Всеволожском районе с объемом инвестиций 1,7 млрд рублей.

Один из участников форума рассказал «Татар-информу», что гости под впечатлением от уровня развития IT в Татарстане. «Компании говорят, Питер – вторая столица России, но такого технопарка, как у вас, в Татарстане, здесь нет. У вас в одной Казани строится второй, а в Петербурге первого ИТ-технопарка нет», - заметил он.

Первым событием в деловом графике Рустама Минниханова стала встреча с Губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Фото: president.tatarstan.ru

Лилию интегрируют ВКонтакт

Президент Татарстана прибыл на форум накануне вечером. Первым событием в деловом графике Рустама Минниханова стала встреча с Губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Северный регион поставляет в Татарстан целлюлозно-бумажную продукцию, Татарстан – топливо, медицинское оборудование и инструменты. Судостроительная корпорация «Ак барс» прорабатывает вопрос поставки судов ледового класса, а КАМАЗ уже продает в регионе автомобили. Рустам Минниханов отметил, что работу необходимо активизировать работу. Расширить сотрудничество можно и за счет туризма.

Далее было подписано соглашение между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Правительством Республики Татарстан. Планируется поддержка проектов и инициатив, которые дают возможности для личностной и профессиональной самореализации молодежи. Рустам Минниханов сообщил гендиректору организации Алексею Комисарову, что в 2022 году в Казани пройдет Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту на базе Иннополиса, где соберутся лучшие ИТ-специалисты со всей страны.

Было подписано соглашение между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Правительством Республики Татарстан Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня на стенде Татарстана были подписаны несколько знаковых соглашений. Одно из них – о сотрудничестве с «Компанией ВК». Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин прокомментировал, что с помощью социальной сети ВКонтакте получение госуслуг планируется сделать в Татарстане еще комфортнее – сервисы планируется встроить в соцсеть.

В частности в ВКонтакте планируется интегрировать виртуального помощника Лилию. Кроме этого предполагается создать сервис «Питомцы ВКонтакте», который будет искать пропавших питомцев и определять бездомных с помощью видеокамер и технологий искусственного интеллекта. В мессенджер соцсети планируется встроить сервис распознавания и синтеза татарской речи, а также сервис закадрового перевода видео ВКонтакте с русского на татарский язык.

«Уверен, что в Год цифровизации в Татарстане мы реализуем совместно с ВК много интересных и полезных для наших граждан цифровых сервисов», – отметил Хайруллин.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин прокомментировал, что с помощью социальной сети ВКонтакте получение госуслуг планируется сделать в Татарстане еще комфортнее Фото: president.tatarstan.ru

Еще одно соглашение было подписано с Почта Банком. «Банк выполняет социальную задачу – доступ сельских жителей к банковскому обслуживанию. Важно, чтобы банк действовал во всех сельских потовых отделениях», – подчеркнул в ходе встречи с руководством кредитной организации Рустам Минниханов.

Также на стенде Татарстана сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве по организации и проведению II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в 2022 году в городе Казани.

Татарстан с Федеральным агентством по туризму, Марий Эл, Чувашией, Ульяновской и Самарской областями договорился о сотрудничестве по проекту «Великий Волжский путь». Он предполагает восстановление системы межрегиональных речных перевозок.

Еще одно соглашение было подписано с Почта Банком Фото: president.tatarstan.ru

После подписания соглашений Президент Татарстана встретился с Главой Республики Коми Владимиром Уйбой. «У наших крупнейших предприятий машиностроительной, нефтяной, нефтехимической отраслей есть большой интерес к наращиванию сотрудничества. Наш межрегиональный товарооборот зафиксирован на уровне 3,5 млрд рублей. Уверен, мы сможем его нарастить и открыть новые направления совместной работы», – отметил Рустам Минниханов.

«Для ввода 120 млн квадратных метров жилья требуется в 1,5 раза нарастить потенциал территорий»

Кроме того, Рустам Минниханов провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». На совещании обсуждалась инструменты для достижения национальной цели по вводу 120 млн квадратных метров жилья в год.

Президент Татарстана как руководитель комиссии Госсовета РФ во время заседания доложил о ключевых направлениях развития ЖКХ. В частности он отметил, что сегодня в стране примерно 83% жилья строится по новым правилам при помощи счетов эскроу. Кроме того, в рамках решения проблем обманутых дольщиков был создан соответствующий фонд. Принята программа по льготной ипотеке, в России уже выдано 776 тыс. таких кредитов на сумму 2,3 трлн рублей.

«Хотел бы поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина за решение о продлении программы до конца текущего года», — добавил Минниханов.

Президент Татарстана обратил внимание, что принят закон о комплексном развитии территорий, который позволяет более эффективно использовать потенциал внутригородских пространств. Только в Татарстане после определения первоочередных территорий по комплексную застройку позволит дополнительно ввести 2,5 млн квадратных метров нового жилья.

Президент Татарстана как руководитель комиссии Госсовета РФ во время заседания доложил о ключевых направлениях развития ЖКХ Фото: president.tatarstan.ru

«Все эти меры позволили уже по итогам прошлого года ввести рекордный объем жилья в стране — 92,6 млн квадратных метров. Татарстан впервые преодолел рубеж в 3 млн квадратных метров», — проинформировал Рустам Минниханов.

В свою очередь глава Минстроя России Ирек Файзуллин напомнил, что стройотрасль вносит весомый вклад в ВВП страны, сегодня это порядка 14,4 трлн рублей. «Для сохранения набранных темпов по строительства, а также для адаптации отрасли к новым реалиям сегодня также рассматриваем Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ. Одним из ключевых направлений стратегии является улучшение жилищных условий. Для этого и для обеспечения ежегодного ввода 120 млн квадратных метров жилья в соответствии с национальной целью требуется в 1,5 раза нарастить потенциал территорий. Сегодня это невозможно без внедрения инновационных технологий строительства, устранения административных барьеров, которые в свою очередь отражаются на продолжительности строительно-инвестиционного цикла», — обратил внимание Файзуллин.

«Отдельно в стратегии затрагивается вопрос развития кадрового потенциала отрасли, профессиональной трансформации, научной деятельности в строительстве. Особое внимание уделяется и современным тенденциям цифровой трансформации. Стратегией предусматривается комплексный подход в части решений по улучшению жилищных условий граждан — меры, направленные на защиту отдельных категорий граждан, восстановление прав граждан — участников долевого строительства, обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилого фонда. Кроме того, сформулированы условия для удовлетворения спроса на новое жилье, в том числе по ипотечным программам и ИЖС (индивидуальному жилищному строительству — прим. Т-и). Также определены мероприятия по модернизации и развитию сферы ЖКХ для улучшения ее состояния и обеспечения жителей коммунальными услугами высокого качества», — уточнил Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин напомнил, что стройотрасль вносит весомый вклад в ВВП страны, сегодня это порядка 14,4 трлн рублей Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня отрасль полностью переходит на долгосрочные пятилетние программы, которые позволят осуществлять опережающее проектирование и поэтапную реализацию объектов и мероприятий.

Среди инструментов для решения жилищного вопроса министр упомянул развитие индивидуального жилищного строительства. По итогам 2021 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составила 53%, большая часть частных домов строится гражданами самостоятельно, в том числе с привлечением подрядных организаций. Стратегия развития стройотрасли и ЖКХ включает в себя комплекс мер, направленный на развитие индустриального способа строительства ИЖС. С 1 июня текущего года условия льготной ипотеки распространены на строительство дома «хозяйственным способом».

«Все встречи, которые проводит Президент завершаются заключением протоколов»

В беседе с корреспондентом «Татар-информ» председатель Торгово-промышленной палаты Шамиль Агеев отметил, что ПМЭФ-2022 даст Татарстану возможность укрепления экономических связей, которые имеют особую ценность в условиях санкций.

«На форуме республика представила хорошие стенды. Делегация традиционно прибыла во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым» Фото: president.tatarstan.ru

«На форуме республика представила хорошие стенды. Делегация традиционно прибыла во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым. У Президента около 18-20 встреч расписано по всем направлениям. Татарстан, в текущих условиях, на форуме ждет укрепление контактов и продолжение работы. Все встречи, которые проводит Президент завершаются заключением протоколов», – сказал он.

По его словам, сейчас, в условиях санкций страна делает упор на импортозамещение.

«Форум интересен тем, что он состоялся и состоится в условиях изоляции. Это говорит о том, что не так просто устранить Россию из мирового лидерства. Но процессы идут, мы получили столько санкций, сколько Иран получил за 40 лет», - заключил Агеев.

«То, что сейчас республика имеет целый IT-квартал, вызывают позитивную реакцию»

На Татарстан во время ПМЭФа смотрят как на источник кадров и компетенций, рассказал корреспонденту «Татар-информ» директор IT-парка Александр Борисов.

На стенде была представлена информация об IT-парке, в том числе о новом IT-квартале «Сан», который создается в центре Казани Фото: president.tatarstan.ru

«Со вчерашнего дня у нас было много встреч на ПМЭФ. Мы получили заявки от российских компаний на размещение в новом IT-парке. Сейчас Татарстан очень интересен компаниям. Например, мы разрабатываем услугу «стартап-студии» для корпораций. Так вот, две компании этим заинтересовались. Мы ждем коммерческий заказ на их создание. Текущий рынок – стал другим. Сейчас компании активно стараются занимать IT-ниши, потому что их быстрее всего занять. В этом плане на Татарстан смотрят как на источник кадров и источник компетенций», – сказал он.

Борисов отметил, что на стенде представлена информация об IT-парке, в том числе о новом IT-квартале «Сан», который создается в центре Казани на территории бывшей обувной фабрики «Спартак».

«Люди очень позитивно отреагировали на IT-квартал. Все говорят, что Татарстан был всегда впереди. А то, что сейчас республика имеет целый IT-квартал, вызывают позитивную реакцию. Также есть информация о тех мероприятиях, которые мы проводим в рамках года цифровизации Татарстана», - заметил он.

«Все смотрят на Татарстан как на регион-лидер»

Председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров, который представляет на ПМЭФ возможности татарстанских промпредприятий, считает, что форум позволяет внедрять новые векторы для сотрудничества, а Татарстан продолжает демонстрировать лидирующие позиции.

«На Петербургском экономическом международном форуме мы традиционно ведем переговоры с нашими партнерами, с которыми установили связи. Мы внедряем новые векторы для сотрудничества и обсуждаем проекты. На форум мы привезли 22 приоритетных проекта машиностроительного кластера Татарстана в областях экологии, энергетики, ремонта технологического оборудования, роботизации, строительной отрасли, нефтедобыче и так далее. Этот показатель на 20% больше, чем в предыдущий ПМЭФ», – сказал Майоров кореспонденту «Татар-информ».

Сергей Майоров считает, что форум позволяет внедрять новые векторы для сотрудничества, а Татарстан продолжает демонстрировать лидирующие позиции Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По его словам, на сегодняшний день машиностроительный кластер подписал соглашение о сотрудничестве с Иркутской областью. Сотрудничество предполагает установление постоянного информационного обмена в части совместных мероприятий.

«Такое соглашение, как правило, приводит к реализации совместных проектов. Надо понимать, что у Татарстана очень добрые отношения с форумом. Все смотрят на нас как на регион-лидер во многих отраслях. Регионы России хотят перенимать наш опыт, а мы стремимся к лидирующим позициям», - заметил Майоров.

По мнению собеседника «Татар-информ», ПМЭФ позволит республике решить вопросы по кооперации и локализации продукции по малым промышленным предприятий.

«Нас безусловно интересуют транспортные технологии. Мы смотрим, что у коллег есть хорошего и предлагаем им рынок республики. Мы хотим внедрять в республике все самое современное, что есть в России, чтобы обеспечить опережающий рост, который мы имеем. Много критического импорта выпало из поставщиков. Безусловно, мы здесь этим занимаемся. Самое главное – мы сможем найти новых клиентов. Надо продавать все, что производится в Татарстане. От этого зависит валовый региональный продукт и индекс промышленного производства. Потому что мы хотим внедрять в республику все самое современное, что есть в России. Чтобы обеспечить опережающий рост, который мы на сегодня имеем. Но его нужно поддерживать», - заключил он.

«Новый мир – новые возможности»

В Санкт-Петербурге в эти дни 25-й раз проходит Петербургский международный экономический форума (ПМЭФ). Сегодня началась основная часть деловой программы конференции.

Ожидается, что в этом году в форуме примут участие более 100 стран, мероприятия посетят более 2,7 тысяч представителей бизнеса Фото: president.tatarstan.ru

«Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума – «Новый мир – новые возможности», – говорится в обращении Президента России Владимира Путина к участникам форума.

Ожидается, что в этом году в нем примут участие более 100 стран, мероприятия посетят более 2,7 тысяч представителей бизнеса. Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.