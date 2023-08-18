Минниханов о речном рейсе Казань – Ульяновск: Договорились, будем субсидировать

Татарстан и Ульяновская область должны поддерживать связи как регионы, близкие по территории и интересам. Поможет этому и новый речной рейс, связавший столицы двух регионов, заявил в Доме Ульяновых Раис республики Рустам Минниханов.

«Договорились, будем субсидировать. С завтрашнего дня», — пошутил он в ответ на вопрос журналиста.

Напомним, что сегодня из Казани в Ульяновск отправился тестовый рейс — на новом «Метеоре — 2020» «Муса Джалиль», рассчитанном на 120 человек, в соседнюю область отправились представители компаний-туроператоров, СМИ, а также десять счастливчиков, выигравших поездку на судне «Муса Джалиль» в соцсетях Госкомитета РТ по туризму.

«Имея такой транспорт, вы должны больше общаться, — подчеркнул Минниханов. — Для нас Ульяновск всегда был очень близок — и по духу, и по интересам. Поэтому будем поддерживать».