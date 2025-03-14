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Экономика 14 марта 2025 13:41

Татарстан и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве

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Татарстан и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заключено Соглашение между Правительством Республики Татарстан и Правительством Республики Алтай о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Раис РТ Рустам Минниханов и глава РА Андрей Турчак, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Встреча руководителей двух регионов прошла сегодня в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Казанском Кремле. Стороны обсудили укрепление межрегиональных связей, расширение деловых контактов, увеличение взаимного товарооборота.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ поблагодарил главу Республики Алтай за внимание к развитию сотрудничества между регионами, а также за участие в международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Андрей Турчак оставил запись в Книге почетных гостей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подписание соглашения состоялось после завершения встречи. Предыдущий аналогичный документ был подписан в 2020 году. Власти двух республик рассчитывают, что новый документ станет хорошей основой для укрепления деловых связей.

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#Алтай #Рустам Минниханов #Андрей Турчак
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