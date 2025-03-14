АИР Татарстана и Корпорация развития Алтая договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба АИР РТ

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Корпорация развития Республики Алтай подписали в Казани соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба АИР РТ.

Документ направлен на развитие предпринимательства, инвестиционного и инновационного потенциала Алтая и Татарстана «через обмен информацией, опытом и лучшими практиками, проведение совместных мероприятий, а также создание благоприятного инвестиционного климата в регионах с целью их успешного социально-экономического развития».

Фото: пресс-служба АИР РТ

Благодаря лидерству среди регионов России в рейтинге инвестиционного климата Татарстан сегодня является точкой притяжения для других субъектов Федерации, представители которых приезжают перенять опыт в работе с инвесторами. Инвестиционная команда республики по итогам 2024 года привлекла 1 трлн 183 млрд рублей частных инвестиций, именно поэтому коллегам интересно, как РТ это делает. За этими показателями стоит огромная работа по отладке механизмов взаимодействия с инвесторами: от создания инфраструктуры до инструментов продвижения, отметили в агентстве.

«В рамках соглашения о сотрудничестве между правительствами республик Алтай и Татарстан агентство сегодня поделилось лучшими практиками в рамках плана мероприятий по реализации данного соглашения. Мы рассказали делегации Республики Алтай, корпорация развития которой была зарегистрирована 7 марта 2025 года, о многих базовых, практически успешных методах привлечения инвестиций в регион, которыми Татарстан активно пользуется, таких как инвестиционный портал, инвестиционные уполномоченные в муниципалитетах, создание воронки для инвесторов, подчеркнули значимость постоянства инвестиционной команды, открытости глав муниципальных образований и, конечно же, главы региона бизнесу», – заметила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Фото: пресс-служба АИР РТ

«Много случаев из практики агентства мы разобрали сегодня, в частности, презентовали коллегам наш относительно новый проект «Муниципальный инвестиционный час». Нам очень приятно быть полезными коллегам, которые только начинают свой путь в рамках трансформации институтов развития Республики Алтай в связи с необходимостью соответствия федеральным требованиям. Агентство всегда открыто для сотрудничества и обмена опытом с российскими и зарубежными коллегами!» – добавила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана.

«Для нас очень ценно иметь партнера, который мог бы делиться лучшими практиками и опытом, который мы могли бы адаптировать под специфику нашего региона. Заключение соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Республики Алтай и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан будет способствовать развитию инвестиционного климата двух республик благодаря возможности обмена лучшими практиками между нашими институтами развития и их адаптации под специфику каждого региона», – выразил в свою очередь уверенность генеральный директор АНО «Корпорация развития Республики Алтай» Антон Шулепов.