Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с сильного снега, метелей и ледяного дождя

Пришедшая в Татарстан непогода продлится как минимум несколько дней – новая рабочая неделя начнется с метелей и сильного снега, пройдет ледяной дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 11 декабря, в республике будет облачная погода. Прогнозируется метель, снег, днем – мокрый. Ветер южный умеренный, местами порывистый сильный 15-20 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью будет колебаться от 5 до 12 градусов ниже нуля, завтра днем – от 0 до 8 градусов мороза. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.

В понедельник, 12 декабря, в Татарстане пройдет снег, мокрый снег и ледяной дождь. В отдельных районах вновь ожидается метель. Ветер южный умеренный, местами порывистый сильный 15-20 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 5 градусов, ночью – до минус 8. На дорогах сохранятся сильная гололедица и снежные заносы.