Татарский шоу-бизнес в 2023-м: Тухватуллин женился, а Рахматуллина посадили

Теперь единственный владелец канала ТМТВ и «Татар радиосы» Марат Гараев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Радик Артемьев вернулся в «Барс Медиа»

Покидавший «Барс Медиа» со скандалом Радик Артемьев вернулся в компанию. Для артистов это стало радостным событием, поскольку большинство из них считает Артемьева сильным продюсером. До 2018 года он был заместителем генерального директора медиахолдинга «Барс Медиа Групп».

Спустя несколько дней стало известно, что у компании также сменился учредитель. Теперь единственный владелец канала ТМТВ и «Татар радиосы» – Марат Гараев.

Со сменой руководства произошли изменения и в творческом составе. Главным редактором «Татар радиосы» был назначен Зульфат Зиннуров. До него эту должность занимал Рамиль Шарафиев. Главный редактор ТМТВ Лилия Кадырова оставила свой пост. Теперь она генеральный продюсер телеканала ТНВ.

Певец Ринат Рахматуллин приговорен к 6 месяцам лишения свободы за вождение в пьяном виде Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Рината Рахматуллина посадили

Певец Ринат Рахматуллин приговорен к 6 месяцам лишения свободы за вождение в пьяном виде и создание ситуации, приведшей к ДТП. Также по решению суда певец лишен права управления транспортными средствами на 3,5 года. Наказание артист отбывает в колонии-поселении.

В разговоре с журналистом «Татар-информа» он признался, что не собирается прекращать творчество даже за решеткой. Известные артисты – друзья Рината поддержали певца.

Ранее в интернете разошлось интимное видео с участием Рахматуллина. Сам он назвал ролик смонтированным и сообщил, что стал жертвой шантажистов, которые требовали у него 3 миллиона рублей.

У народного артиста Татарстана и Башкортостана Фидана Гафарова конфисковали автомобиль Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фидан Гафаров лишился авто из-за долгов

У народного артиста Татарстана и Башкортостана Фидана Гафарова конфисковали автомобиль Сhevrolet Trailblazer из-за долгов по кредиту. Певец задолжал банку полмиллиона рублей, также у него обнаружилось множество неоплаченных штрафов.

Певец Ришат Фазлиахметов и его жена Эльмира (Тэтишка) некоторое время жили порознь Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Ришат Фазлиахметов расстался с женой и снова сошелся

Певец Ришат Фазлиахметов и его жена Эльмира (Тэтишка) некоторое время жили порознь. Ришат заявил, что отношения испортились по обоюдной вине, а Эльмира назвала причиной «нехватку мужского внимания».

Однако через некоторое время пара решила сойтись снова. Люди заподозрили артистов в попытке привлечь к себе внимание таким образом, многие не поверили, что Ришат и Эльвира действительно жили отдельно. Были резкие комментарии и со стороны коллег по творческому цеху. Например, певец Раяз Фасихов посчитал, что пара занимается дешевым пиаром.

После этих событий Ришат заболел и попал в реанимацию. По словам супруги, его подкосили некоторые сложности в жизни в последнее время и срывы концертов.

В интервью Интертату Айгуль рассказала, что три месяца жила отдельно от мужа, но раскрыть причины конфликта не захотела Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Брак Айгуль и Ришата Шайхутдиновых пошатнулся

Чуть не расспалась и пара Айгуль и Ришата Шайхутдиновых. В интервью Интертату Айгуль рассказала, что три месяца жила отдельно от мужа, но раскрыть причины конфликта не захотела.

«Не связано с изменой, скажу только это. Ришат остался жить в нашем доме за городом, я с детьми около трех месяцев снимала квартиру», – сказала она.

Гульнара Тимержанова рассталась со вторым мужем

Гульнара Тимержанова сообщила о разводе. Певица обнаружила, что муж тайно встречался и прочитал никах с его предыдущей пассией, которая родила ему ребенка.

Иркэ поделилась в соцсетях историей о том, как в Челнах поскользнулась на мокром полу, повредила руку и не смогла получить своевременную медицинскую помощь Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Иркэ столкнулась с безразличием врачей в Набережных Челнах

Заслуженная артистка Татарстана Иркэ поделилась в соцсетях историей о том, как в Челнах поскользнулась на мокром полу, повредила руку и не смогла получить своевременную медицинскую помощь. В одной из больниц ее не приняли, ссылаясь на конец рабочего дня, в другой предложили ждать в длинной очереди. Обследовать руку певица смогла только в Казани. Об этом она рассказала в интервью Интертату.

Муж певицы Артур продолжает службу в зоне проведения специальной военной операции. В этом году он приезжал домой в краткосрочный отпуск. Иркэ посвятила мужу песню «Өзелмәгән өмет».

Лилия Хамитова после смерти ее мамы Кифаи апа обвинила врача-онколога Арской райбольницы в безответственном отношении к своим обязанностям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Претензии Лилии Хамитовой к врачу

Певица Лилия Хамитова после смерти ее мамы Кифаи апа обвинила врача-онколога Арской райбольницы в безответственном отношении к своим обязанностям, жестокости к пациентам и отсутствии сострадания к горю других. На обвинения Хамитовой главный врач Арской районной больницы Рифат Идрисов ответил через Интертат.

Ситуация не оставила равнодушной и читателей. Многие из них высказали свое мнение на сайте и в соцсетях. Было приведено множество примеров халатного отношения Ильшата Ибатуллина к своей работе, один из пользователей рассказал, что врач не пришел осмотреть пациента «с онкологией, ампутированной ногой».

Радик Динахметов уехал по контракту на СВО Фото: из личного архива Радика Динахметова

Радик Динахметов уехал на СВО

Заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов, известный своими хитами «Әле дә син бар әле дөньяда», «Зәңгәр күзле кызны сагынам», «Күрше хакы – тәңре хакы», уехал по контракту на СВО.

В интервью «Татар-информу» певец рассказал, что принял это решение, узнав, что в Башкортостане собирают духовой оркестр для службы в зоне проведения СВО. Оркестр собрать не удалось, однако певец не отказался от своего решения. Сейчас он служит на направлении Красного Лимана водителем и военным санитаром.

Тахир Асылгарей отслужил в зоне СВО 6 месяцев Фото: © из личного архива Тахира Асылгарея

Тахир Асылгарей вернулся с СВО

53-летний певец Тахир Асылгарей отслужил в зоне проведения специальной военной операции 6 месяцев. Свое решение уехать на СВО он объяснил желанием «не жить слухами, а увидеть собственными глазами».

Артур Хасанов и вирусное видео с песней «Киек каз юллары»

Исполнивший перед мобилизованными песню «Киек каз юллары» Артур Хасанов из Башкортостана за считаные дни прославился на весь татарский интернет. В этом году Артур потерял отца. Позже он приехал на концерт автора песни Гузелии.

Заоблачные гонорары артистов

Анвар Нургалиев – 450 тысяч рублей, Ильсия Бадретдинова – 500 тысяч, Фирдус Тямаев – 700 тысяч… Когда стало известно, какие суммы запрашивают артисты за свое выступление в районных и сельских Сабантуях, многие посчитали эти расценки завышенными. «Люди сами возвысили дешевую эстраду», – подобными словами были раскритикованы аппетиты артистов.

Фирдус Тямаев съездил к бойцам на СВО

Певец Фирдус Тямаев лично побывал в зоне проведения СВО, отвез гуманитарную помощь военнослужащим 26-го отряда спецназ «Барс», которому он регулярно оказывает поддержку.

Также Тямаев рассказал, что ему сделали операцию на ноге. Чтобы не тревожить жену и мать, он не сказал им о предстоящем хирургическом вмешательстве.

Трагически погибла племянница Анвара Нургалиева Диана Сафарова

Популярный блогер из Башкортостана, племянница Анвара Нургалиева Диана Сафарова погибла в ДТП. Диана одна воспитывала троих детей. Дочь-первоклассница Аиша и пятилетние Сальман и Саид остались без мамы. Диану похоронили в Чишмах. Виновник ДТП не признает свою вину, судебное разбирательство продолжается.

Марата Яруллина обвинили в неправильном обозначении авторов песни «Миңа нишләргә?» из его репертуара Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Марата Яруллина обвинили в неверном обозначении авторов песни

Житель села Новый Кинер Арского района Надил Шакирзянов обвинил Марата Яруллина в неправильном обозначении авторов песни «Миңа нишләргә?» из его репертуара. Он рассказал журналистам, что песню написал он совместно с Нуретдином Шайхутдиновым.

Яруллин ответил, что не слышал о других авторах и что музыку к песне написал Рим Шарифуллин, слова – он же, с участием Миляуши Афлятуновой.

В соцсетях осудили фото полуголой жены Мунира Рахмаева

Фотографии Мунира Рахмаева и его жены Ильсояр, выложенные в соцсетях, вызвали скандал в интернете. На звездную пару обрушилась с критикой – людям не понравилось, что жена Мунира сфотографировалась в слишком откровенном купальнике. «И так все ненастоящее, постыдилась бы», – написали ей пользователи.

Блогер Миляуша Шайхисламова, известная как «Башкирская домохозяйка», рассказала о травле, начавшейся в СМИ Башкортостана Фото: страница Миляуши Шайхисламовой «ВКонтакте»

Артисты выступили в защиту «Башкирской домохозяйки»

Блогер Миляуша Шайхисламова, известная как «Башкирская домохозяйка», рассказала о травле, начавшейся в СМИ Башкортостана, и об угрозах в ее адрес от неизвестных людей. Скандал разгорелся из-за поста журналиста Риты Умутбаевой, которая разглядела в шуточном вайне блогера унижение достоинства башкирской женщины.

В интернете многие звезды татарской и башкирской эстрады выступили в защиту Миляуши, с которой они успели пообщаться в рамках ее проекта «Один день со звездой». Среди них Элвин Грей, Айдар Галимов и другие.

Лилия Хайруллина рассказала о своей личной жизни

Певица Лилия Хайруллина, известная своим нежеланием афишировать личную жизнь, раскрыла некоторые факты в передаче интернет-СМИ Интертат.

Саида Мухаметзянова после традиционного мероприятия «Fashion ифтар» раскритиковала организаторов за то, что те поделили гостей на VIP и обычных Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Саида Мухаметзянова раскритиковала «Fashion ифтар»

Певица Саида Мухаметзянова после традиционного мероприятия «Fashion ифтар» раскритиковала организаторов за то, что те поделили гостей на VIP и обычных, а также за то, что во время намаза продолжался показ моды, а само мероприятие прошло полностью на русском языке.

Конфликт Гульназ Шарипзяновой с изготовителем мебели

Певица Гульназ Шарипзянова пожаловалась на недобросовестного предпринимателя, который взял у нее заказ на изготовление мебели и не выполнил его в срок. Самат получил предоплату в размере 70 тысяч рублей, после чего кормил обещаниями, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения, рассказала певица.

Благодаря возможностям интернета Самата все-таки удалось найти, и в итоге семья артистки получила обещанный шкаф в детскую.

Пластика по увеличению груди

С подачи Лилии Хайруллиной, рассказавшей в 2022 году о полученном ею подарке – операции по увеличению груди, артистки и блогерки в 2023 году делились своей радостью после маммопластики. Через эту процедуру прошли дочь Айдара Галимова блогер Гузель Галимова, а также жена Ильназа Сафиуллина Айгуль Хузина и певица Рузиля Хайрутдинова.

Салавата и Гузэлем, рассказавших о поездке в соцсетях, обвинили в рекламе мошенников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Салават Миннеханов и Гузэлем съездили на отдых, воспользовавшись услугами блогеров в Дубае

Артисты татарской эстрады Салават Миннеханов и Гузэлем подверглись критике после того, как отдохнули в Дубае по приглашению блогеров Илюсы Фаляховой и ее мужа Рушана. Перебравшиеся жить в Дубай татарстанские блогеры, предлагая дешевые туры, обманули людей на сотни тысяч рублей. Салавата и Гузэлем, рассказавших о поездке в соцсетях, обвинили в рекламе мошенников.

Руслан Кирамутдинов и Ильмира Нагимова – на одной сцене

Руслан Кирамутдинов и Ильмира Нагимова, со скандалом расставшиеся в 2020 году, выступили на одной сцене на фестивале «Татар җыры – 2023».

Потери

Ведущий халяльных праздников Марсель Ахмадуллин понес большую утрату — у него умер отец.

Умерла мама заслуженного артиста Татарстана Рустама Закирова.

У народного артиста Татарстана, певца и композитора Зуфара Хайрутдинова умер родной брат.

Филюс Кагиров получил звание «Народный артист Республики Татарстан» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Приятные события в жизни артистов. Всех поздравляем!

Стали народными артистами

Филюс Кагиров и Вадим Захаров получили звание «Народный артист Республики Татарстан».

Фото: из личного архива Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной

Алия Карачурина и Ришат Тухватуллин поженились

Самое ожидаемое событие года в татарской эстраде — женитьба Ришата и Алии Тухватуллиных. Никах прошел на родине Алии — в Чишминском районе Башкортостана, в кругу самых близких людей. В июне молодожены сыграли роскошную свадьбу в одном из ресторанов Казани.

Перед свадьбой Ришат и Алия дали большое интервью «Татар-информу».

Свадьба Винариса Ильегета и Лилии Хамитовой

Винарис Ильегет сделал предложение Лилии Хамитовой на своем дне рождения. Не откладывая дело в долгий ящик, пара справила свадьбу в личном ресторане Винариса.

Эльвира Хамматова вышла замуж во второй раз

Получившая известность благодаря песне «Яшьли сөйгән ярым» Эльвира Хамматова вышла замуж во второй раз. Впрочем, в последнее время стали ходить слухи о том, что Эльвира снова развелась.

Маме троих детей Лилиане Ирназаровой сделали предложение

Мама трех мальчиков Лилиана Ирназарова, судя по всему, тоже в скором времени выйдет замуж. В соцсетях она с радостью сообщила, что получила предложение руки и сердца.

Автор-исполнитель Айгуль Закирзянова вышла замуж

Певица Айгуль Закирзянова справила никах в казанской мечети «Ярдәм». Имя жениха не раскрывается, известно лишь, что он бизнесмен из Москвы.

Гульназ Батталова сыграла свадьбу и стала мамой

Экс-солистка группы «Ямьле» Гульназ Батталова сыграла свадьбу со своим возлюбленным Алексом. Он иностранец, пара познакомилась во время поездки Гульназ в Америку.

20 октября в их семье родилась девочка.

Певец Салават Фатхетдинов стал дедушкой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Салават Фатхетдинов стал дедушкой

Сын певца Салавата Фатхетдинова Рустам и невестка Рузия стали папой и мамой. В семье Фатхетдиновых родился еще один наследник – 9 мая на свет появился мальчик.

Абри Хабриев также ждет пополнения в семье

Популярный ведущий, юморист Абри Хабриев сообщил, что в третий раз станет отцом. В соцсетях он пошутил, что на день рождения жена подарила ему «две полоски». В семье артиста растут сын и дочь.

Ильмир Ямалов обошел всех

Ильмир стал отцом уже в четвертый раз. Рузиля и Ильмир Ямаловы воспитывают дочь и двоих сыновей, младшему из которых всего год. Ильмир шутил в беседе с Интертатом о предстоящем пополнении в семье: «Запланированный, но неожиданный сюрприз».

Захир Зайнутдинов тоже стал отцом

Мультиинструменталист, танцор, заслуженный артист Башкортостана Захир Зайнутдинов (Зайнетдин, ZAINETDIN) стал отцом впервые. Его часто приглашают выступать на мероприятия в Татарстане.

В семье Гибадуллиных родился второй малыш

Певица Чэчкэ второй раз стала мамой. В семье Гибадуллиных 15 марта родилась еще одна девочка.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского