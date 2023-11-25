Фирдус Тямаев о предстоящей операции: «Может, это знак, что пришло время уйти с эстрады»

Фирдус Тямаев: «Признаю, сам виноват, не берег себя после операции»

Фото: из личного архива Фирдуса Тямаева

«В этот раз решил не лететь в Германию – доверился нашим врачам»

– Фирдус, а ведь казалось, что после операции в Германии все будет хорошо.

– Наши люди привыкли ругать врачей и обычно не признают своих ошибок. Я признаю: сам виноват, не берег себя после операции. Ходил десятки километров с гармонью в руках. А ведь знал, что все может закончиться нехорошо. Во время гастролей по Сибири нога отекла, началось воспаление. Когда вернулся, обследовался – все та же киста. Результаты обследования отправили в Германию, а они снова пригласили на операцию. Но на этот раз я решил не лететь и доверился нашим профессорам. Сегодня утром сдал анализы.

Дату операции никому сообщать не буду. Мама очень сильно за меня переживает. Я человек открытый, обо всем рассказываю, и тут все знакомые и друзья начали звонить, расспрашивать. Даст Аллах, все будет хорошо, я настроен на позитив.

– Эти два года нога болела?

– Да, боли были сильные, дошло до того, что нога могла переломаться.

– Где будешь делать операцию?

– Договорились с одним хорошим профессором в Уфе. Он сказал, что может сделать операцию там или в Казани. Я советовался и с московскими врачами, но душа лежит именно к этому уфимскому специалисту.

– Что с концертами?

– Все запланированные концерты отыграем, только некоторые решено перенести. Это не проблема, была б голова цела.

«А ведь знал, что все может закончиться нехорошо. Во время гастролей по Сибири нога отекла, началось воспаление» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Какое-то время ты не сможешь так резво отплясывать на сцене.

– Да я и сейчас так не делаю. Передвигаюсь с осторожностью, берегу ногу. Хочется все концерты провести на уровне. Во всем нужно искать положительные стороны. И пусть эти события станут для меня уроком, чтобы в будущем я больше думал о себе и своем здоровье.

Людям свойственно не заботиться о себе, пока не начнутся проблемы. Мы мало отдыхаем, начинаем обследоваться, когда уже не остается сил и здоровья. На самом деле, мы два года нигде не отдыхали, вот только в прошлом году еле-еле слетали в Турцию. А ведь есть люди, которые начинают следить за своим здоровьем, как только у них заводятся деньги.

Если не ошибаюсь, последний раз в санатории я был в 2013 году. Во время ожидания ребенка отдохнули с Резедой в «Бакирово». Нет бы выделить на себя время, хотя бы одну-две недели в год, да? Вроде бы и деньги есть.

Я на концертах говорю зрителям: «Сейчас стало модно говорить: “Нет времени, некогда”. Некогда ходить в гости, звонить родным и близким, нет времени заботиться о себе…» Эти слова настигли и меня самого.

«Все запланированные концерты отыграем, только некоторые решено перенести» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже думаю, что не всегда буду в топе артистов»

– Когда ожидается операция?

– Не в ближайшее время. До середины декабря у нас мероприятия, концерты. Артистам своей группы стал платить вдвое больше, не дай бог будут в чем-то нуждаться. После концертов в Уфе выплатил премии. Да и самому нужно запастись. Если кто-то придет занять, я же не могу отказать в помощи. Обо всем думаю, все рассчитываю наперед. У меня в группе 20 человек, у многих семьи, дети.

Друзья и родные очень сильно поддерживают, всегда готовы помочь и мне, и моей группе. Я и сам такой же, простой, как три копейки. Конечно, это очень приятно, когда есть на кого положиться. Начинаешь думать, что не зря живешь.

– После операции нужно будет долго беречь себя?

– Полтора месяца покоя. Все зависит от Всевышнего и от меня. После первой операции я снял гипс как только прилетел домой. В этот раз думаю, что не сниму даже во сне. Верю в благополучный исход операции. У меня есть поставленные задачи, требования к себе, так что жаловаться не буду, в жизни есть вещи намного хуже и опаснее. Взвешиваешь все происходящее вокруг и заряжаешься идти только вперед. Может быть, это знак свыше, что пришло время уйти с эстрады. Часто думаю о том, что Аллах должен подать какой-нибудь знак, когда придет время уйти со сцены.

– Мне кажется, ты будешь на сцене до 70-80 лет.

– Какие 70 лет! (Смеется.) Я уже думаю, что не всегда буду в топе артистов.

«Пока поработаем, у меня, хвала Аллаху, есть любящие зрители» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– А как же твой зритель?

– Талантливых артистов и без меня много (смеется). Нет, пока поработаем, у меня, хвала Аллаху, есть любящие зрители. Недавно в Уфе отыграли десять концертов.

«Очень тяжело терять наших бойцов. Потому и настроение плохое»

– Кажется, сейчас уже нет проблем с выступлениями в Башкортостане?

– Сейчас все отлично. Благодарю уфимцев, Радия Фаритовича [Хабирова]. Отработали десять дней и взяли еще дополнительные дни. Доход есть, хватает и на группу, и парням на СВО тоже отправляем.

У меня были планы съездить к парням в зону СВО. Пришлось пока отложить из-за операции. Но мы продолжаем собирать гуманитарную помощь, эта работа не останавливается ни на один день. Недавно мой друг Марат приобрел квадрокоптер на 680 тысяч рублей, лично я купил два квадрокоптера. Мой близкий друг из Челнов – Альхат абый отдал километровую цепь.

«Продолжаем собирать гуманитарную помощь, эта работа не останавливается ни на один день» Фото: из личного архива Фирдуса Тямаева

Парни просили привезти белья, носков. Собрали им много тушенки, продуктов – все готово к отправке, но наши нурлатские парни сейчас на передовой, нет возможности им передать. Пока думаем, как это сделать.

Недавно погиб наш друг, парень из Тукаевского района, друг наших нурлатских парней. Не сегодня завтра его тело должны доставить на родину. Очень тяжело терять наших бойцов, поэтому и настроение плохое.

Жители Нурлатского района отдельно собрали целую фуру гуманитарной помощи. Глава района очень старается. Рузаль (Мингазов, – прим. авт.) помогает нашим парням из Муслюмовского района. Мы и на концертах рассказываем об этом. Создали для этих целей отдельный фонд – в ближайшее время подробнее напишу об этом. Каждый желающий сможет направить средства через этот фонд.

На двух улицах села нет воды – вчера говорил об этом с заместителем главы, руководителем исполкома. Есть мысль помочь финансово в обеспечении сельчан водой.

После двух лет паузы наше медресе, наконец, заработало. Из средств, полученных с концертов, выплачиваем нашему хазрату зарплату. Собираемся в Нурлате провести конкурс чтецов Корана среди детей. Моя заветная мечта – чтобы в нашем селе были дети, читающие Коран.

Вот такими делами мы заняты. Поэтому ноге приходится постоянно быть в движении (смеется).

– Благодарю! Успешной операции, Фирдус.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского