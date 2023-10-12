«Туда не за деньгами едут, а Родину защищать»: певец Тагир Асылгареев о службе в зоне СВО

Тагир Асылгареев: «Песня – очень сильное оружие, способное значительно поднять боевой дух солдат»

Фото: © Равиль Мукменов

«Песня – очень сильное оружие»

Ценители татарской музыки знают Тагира Асылгареева как независимого музыкального продюсера, автора-исполнителя и композитора таких хитов, как «Яшьлегем чишмәләре» или «Розалар», но мало кому известно, что в 80-е годы Тагир Асылгареев проходил службу в рядах Советской Армии на Украине в составе войск специального назначения отдельного разведбатальона и участвовал в ликвидации печально известной аварии на Чернобыльской АЭС.

В сентябре 2022 года Асылгареев вновь оказался на территории Украины, но уже в качестве добровольца в зоне специальной военной операции. Полгода Асылгареев стоял на защите Родины в должности механика-водителя танка.

«У меня контракт был на четыре месяца, но я пробыл в зоне СВО около полугода. Появилось постановление, что бойцы, которым 55 лет и выше, могут уволиться. Комбат мне посоветовал ехать домой. Сказал, что ребят молодых много, есть кому сражаться, и за службу поблагодарил», – поделился Асылгареев.

Он рассказал, что его позывной был Маэстро, поскольку в мирной жизни его профессия связана с музыкой, но все называли Асылгареева Батя.

«Сперва я не афишировал. Старался скрыть, что пою, на гитаре играю. Потом смотрю, узнавать начали, вычислили меня. Откуда-то появилась гитара, кого-то ребята попросили подучить, где-то – побренчать. И я понял, что песня – еще и очень сильное оружие, способное значительно поднять боевой дух солдат», – признался Маэстро.

«Я не хотел доверять слухам и решил все увидеть самостоятельно»

Тагир Асылгареев рассказал, что когда началась СВО и новостные ленты оказались переполнены самой разной информацией, он решил, что не будет доверять слухам и лучше увидит все самостоятельно.

«После срочной службы мне сон снился периодически, что я в армию вернулся. И меня спрашивали, почему я снова тут. А я говорил, что сам захотел прийти», – рассказал Маэстро.

Срочную службу Асылгареев проходил в спецназ-разведбате, был инструктором по вождению боевых машин пехоты. На СВО он шел, будучи уверенным, что его навыки могут там пригодиться.

«Я хорошо стрелял и до сих пор хорошо стреляю. Из автомата Калашникова со 100 метров попадаю в десять из десяти. Несмотря на возраст, я решил пойти помочь пацанам. И, конечно же, из соображений патриотического духа, я патриотом был всегда», – подчеркнул Асылгареев.

Маэстро уточнил, что числится в армии как командир танка, но решил пройти обучение и в итоге занял место механика-водителя.

По мнению Асылгареева, в зоне СВО проявляются лучшие качества бойцов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После первых нескольких прилетов стресс уступает место дисциплинированности

Асылгареев признался, что уже после первых прилетов шок и стресс отступают, все военнослужащие становятся дисциплинированными и собранными. По его мнению, в зоне СВО проявляются лучшие качества бойцов.

«Я не могу сказать, что там собрались именно хорошие люди, все мы разные. И там настоящие герои, это не стереотипные грозные бойцы в полной амуниции. Бывают и такие ситуации, что обычная смекалка, твои молитвы, желание помочь решат больше вопросов и задач, чем смог бы этот надуманный победитель», – поделился Тагир Асылгареев.

Он убежден, что в зону СВО российские военнослужащие приходят не случайно. Маэстро наблюдал за контрактниками и подмечал индивидуальные особенности некоторых военнослужащих.

«Ходит один такой тихий, внимания к себе не привлекает, а выясняется, что у него потрясающий ум и сильно развита логика. Ходит другой – болтун, и ты думаешь: ну когда же он замолчит? А пообщаешься и окажется, что парень историю назубок знает, такие вещи от него узнаешь. А ведь не подумал бы, с виду не скажешь», – улыбнулся Маэстро.

«Ты думаешь часто, будешь ли ты снова спокойно ходить по городу, сможешь ли вновь обнять своих жену и дочь» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Туда едут не деньги зарабатывать, а Родину защищать»

Он вспомнил фразу «Не огради от милости». По-татарски она звучит «Рәхмәтеннән ташлама Аллакаем». Сказал, что эта основная мысль, просьба и молитва, с которой ты пребываешь все время в зоне СВО, чтобы вернуться домой.

«И ты думаешь часто, будешь ли ты снова спокойно ходить по городу, сможешь ли вновь обнять своих жену и дочь. Я молился и за себя, и за пацанов, и сейчас продолжаю, иногда им пишу», – рассказал Маэстро.

Он считает, что военнослужащий, оказавшийся в зоне СВО, находится там не ради денег, а уже по другим причинам.

«Меня тоже спрашивали, когда я вернулся, заработал ли денег. А туда не зарабатывать едут, а Родину защищать. Есть у меня знакомые, которым не нравится, что я воевать пошел, в том числе моим друзьям в исламе, однако большинство хазратов высочайшего уровня при встрече меня обняли и поблагодарили, что я их семьи защищал», – признался Асылгареев.

Под конец беседы Маэстро подытожил, что если у человека появилось намерение отправиться в зону СВО, он не станет поддерживать его решение, но и отговаривать его не будет. Это решение должен принимать каждый за себя. И каждый, по мнению Асылгареева, кто это решение принял, уже Герой.