Татарский «Гладиатор» vs американский «Винни Пух»: анонс боя Фахретдинова в UFC

Первый и единственный татарин в международной спортивной организации UFC Ринат Фахретдинов проведет поединок в октагоне Лас-Вегаса 18 декабря. Соперником «Гладиатора» станет американец Брайан Баттл. Подробнее о сопернике из США и новом вызове для Рината – в материале «ТИ-Спорт».

Первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов выразил желание сразиться с новым соперником как можно скорее

Фото: t.me/rinatgladiator

«Соперник новый, цели всё те же»

После убедительной победы над греческим бойцом Андреасом Михайлидисом первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов в интервью «ТИ-Спорт» выразил желание сразиться с новым соперником как можно скорее, предполагая, что второй бой может состояться уже в октябре.

«Слышно ли что-то по новому сопернику? Еще рано что-то об этом говорить. Пока мы наслаждаемся этой победой. Но хотелось бы подраться в октябре, может, даже чуть пораньше», – говорил тогда Фахретдинов.

Но своего второго поединка в карьере UFC «Гладиатору» пришлось ждать чуть дольше. Да и тот мог сорваться из-за непредвиденных обстоятельств. Изначально новым противником Фахретдинова в октагоне должен был стать эквадорец Майкл Моралес.

«Соперник у меня не битый и не “крашенный”, но бьются все и “красятся” тоже. Мне нравится, что Моралес идет с нулем в послужном списке. На моей стороне опыт, психология. Мне недавно исполнился 31 год, а ему только 22. Мне поспокойнее будет.

Моралес – хороший и неудобный соперник, показывал достойные бои. Не мешок. У него две победы в UFC и еще одна в Dana White's Contender Series. Считайте 3-0. Так что я со счетов его не списываю и не считаю его рекорд дутым. Главное, правильно подойти к самому поединку, а остальное – это мелочи», – комментировал предстоящий бой Ринат.

Однако из-за перелома пальца на правой ноге южноамериканский боец MMA был вынужден сняться с турнира. Тогда организаторам пришлось в срочном порядке искать россиянину нового соперника, и им стал американец Брайан Баттл. Самым первым этот бой анонсировал сам Ринат, опубликовав в социальных сетях соответствующий пост с подписью «Соперник новый, а цели всё те же».

На свой первый поединок против грека Михайлидиса боец вышел в тюбетейке Фото из личного архива Рината Фахретдинова

«Простой парень из деревни вошел в рейдж лучшей лиги мира»

Говоря о Фахретдинове, нельзя не отметить, что он является очень ярким персонажем, который уже успел пошуметь в Лас-Вегасе. Будучи самым известным татарским бойцом в смешанных единоборствах, он продвигает популярность своей нации и республики в массы, находясь при этом в США.

Еще до выступлений в UFC спортсмен регулярно выходил на поединки с флагом Татарстана и надписью «Без булдырабыз». Однако в главной лиге мира мы такого, к сожалению, больше увидеть не сможем, поскольку там подобные перформансы запрещены.

«По поводу флагов существует свой регламент. Флаги отдельных субъектов Федерации были запрещены к использованию всегда. Одно время были только флаги стран, но с недавнего времени и их демонстрацию запретили», – пояснял ранее Фахретдинов «ТИ-Спорту».

Но даже такой запрет Рината нисколько не смутил. И на свой первый поединок против грека Михайлидиса боец вышел в тюбетейке. По его словам, этот жест является данью уважения татарскому народу. К слову, дебютный бой прошел удачно: Фахретдинов победил единогласным решением судей.

«Я не дрался полгода, но сегодня я дрался всем сердцем. И я вошел сегодня в рейдж лучшей лиги мира, чтобы показать, что я, простой парень из деревни, смог достичь этого за счет великого труда», – заявил после победного поединка татарский боец.

Главный козырь Баттла в том, что он является универсальным бойцом Фото: odds.kz

Соперник Рината – американский «Тарзан» с прозвищем «Винни Пух»

Если о Фахретдинове и его стиле ведения боя нам еще известно, то что представляет собой тот самый американец с красноречивой фамилией Баттл? Как и Ринат, Брайан является относительным новичком в UFC. За его спиной три боя, и, что примечательно, все трое закончились викториями. Последняя случилась в августе этого года, когда американец победил японца Такаши Сато.

Американский боец с внешностью Тарзана и прозвищем «Винни Пух» эффектно уложил японца хай-киком ювелирной точности. Такому удару позавидовал бы сам Жан-Клод Ван Дамм. Примечательно, что для того, чтобы победить соперника, Брайану пришлось затратить всего 44 секунды.

Главный козырь Баттла в том, что он является универсальным бойцом. Поскольку американец является мастером бразильского джиу-джитсу, он отличается разнообразной работой в стойке: пробивает кики, отлично работает руками. Кроме того, он неплох и у сетки, так что при необходимости может подключить борьбу.

В данный момент американец является соседом Рината в мировом рейтинге полусреднего веса. Баттл занимает 100-е место, Фахретдинов – 106-й. Общий счет в карьере 28-летнего американца 8 – 1, в UFC 3 – 0. На счету Рината 19 – 1 по карьере и 1 – 0 в UFC. Как видим, на бумаге шансы обоих бойцов абсолютно равны.

Ринат Фахретдинов с тренером Фото: t.me/rinatgladiator

«В UFC “булок” нет»

Очевидно, что предстоящий поединок получится для Фахретдинова крайне непростым. Универсальность Баттла может доставить татарину много проблем. И учитывая, что Брайан так же хорош в борьбе, как и Ринат, почти наверняка весь бой сойдется к тому, что россиянин и американец будут пытаться выбить друг из друга всю дурь в стойке.

Однако сам «Гладиатор» не унывает и настроен на предстоящий поединок оптимистично.

«Там в UFC “булок” нет. Все говорят, что соперник у меня непростой. А что, Михайлидис был простой? Он с вертушки мог уронить. Считаю, что для меня, наверное, Михайлидис был даже более неудобен, чем Баттл», – комментировал предстоящий поединок Ринат.

Напомним, бой Ринат Фахретдинов – Брайан Баттл состоится в американском Лас-Вегасе в ночь с 17-го на 18-го декабря в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Nights 216.

Азат Кашапов