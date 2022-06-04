Татарский боец Ринат Фахретдинов в дебютном поединке UFC победил Михайлидиса

Татарский боец UFC Ринат Фахретдинов в дебютном бою победил греческого бойца Андреаса Михайлидиса, тем самым доведя свою общую победную серию до 19 боев.

Как и обещал, Ринат вышел в тюбетейке черного цвета. Секундировал Фахретдинову в этом поединке первый из россиян, кто в 1995 году стал чемпионом UFC Олег Тактаров.

Ринат буквально на первых секундах вошел в ноги Михайлидису и перевел противника на канвас рейджа и первый отрезок времени прошел фактически под диктовку россиянина.

Вторая пятиминутка никаких неожиданностей в ход поединка не внесла. В начале заключительного раунда Андреас попытался начать работать в стойке, но очередной тачдаун от Фахретдинова окончательно определил лидера этого боя. Ринат Фахретдинов единогласным решением судей побеждает Андреаса Михайлидиса в своем дебютном поединке.

«Я не дрался полгода, но сегодняя дрался всем сердцем. И я вошел сегодня в рейдж лучшей лиги мира, что бы показать, что я простой парень из деревни, смог достичь этого за счет великого труда» – заявил после победного поединка Фахретдинов.

Ранее «Татар-информ» опубликовал материал о первом татарине в UFC, Ринате Фахретдинове, в котором рассказал о карьерном пути, дружбе с Хабибом Нурмагомедовым и о том, как несколько тысяч рублей чуть не сломали карьеру спортсмена.