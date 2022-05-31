«Татарский Хабиб» или «Гладиатор»: что надо знать о прорыве Рината Фахретдинова в UFC

Меньше недели осталось до знаменательного события в истории татарского спорта. 4 июня первый татарин в UFC Ринат Фахретдинов проведет дебютный бой в октагоне Лас-Вегаса. О карьерном пути, дружбе с Хабибом Нурмагомедовым и о том, как несколько тысяч рублей чуть не сломали карьеру спортсмена, – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Как ни странно, первый татарин в UFC родился не в Татарстане. Ринат Фахретдинов появился на свет в Саранске

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Родился в Саранске, но второй родиной считает Казань

Как ни странно, первый татарин в UFC родился не в Татарстане. Ринат Фахретдинов появился на свет в Саранске. О детских и юношеских годах бойца времен жизни в столице Мордовии известно не так много, кроме того, что будущий «гладиатор» рос в самой простой татарской семье.

Долгое время спорт для Рината был даже не на втором, а на третьем или четвертом плане. Окончив школу, он поступил в Мордовский государственный университет, чтобы выучиться на юриста. Выучившись, он отправился в армию, где служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). К слову, за плечами Рината пять прыжков с парашютом. После армии жизнь Рината особо не изменилась, но переезд в Казань, которую он считает своей второй родиной, стал для будущего спортсмена мощным толчком для старта профессиональной карьеры.

Переезд в Казань, которую он считает своей второй родиной, стал для будущего спортсмена мощным толчком для старта профессиональной карьеры Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

Однако и в Казани все изначально складывалось не так гладко. Как признавался сам Ринат, в секцию самбо он записался исключительно ради того, чтобы разнообразить свои будни. Но даже туда он мог не попасть.

Изначально Фахретдинова не устраивала цена занятий в секции, которая составляла 2700 рублей, из-за чего атлет даже задумывался над тем, чтобы бросить спорт окончательно. Однако чуть позже Ринату улыбнулась удача, и благодаря своим индивидуальным способностям и благосклонности наставника он сумел попасть в секцию бесплатно. Лишь представьте – несколько тысяч рублей могли сломать карьеру будущему бойцу UFC. И по большому счету именно с этого момента начался профессиональный путь Фахретдинова в смешанных единоборствах.

Дружба с Хабибом и дорога в UFC

При переходе в профессиональный спорт Ринат сразу же четко продумал свой образ. Боец стал выходить на поединки в татарстанском триколоре, с гладиаторским шлемом, а также подобрал себе подобающий псевдоним «Гладиатор». Столь яркий образ вкупе с сумасшедшей эффективностью на ринге (за всю карьеру он пока что уступил лишь однажды) позволили Фахретдинову мгновенно сделать большой прорыв.

Боец стал выходить на поединки в татарстанском триколоре, с гладиаторским шлемом, а также подобрал себе подобающий псевдоним «Гладиатор» Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

Главный татарин в MMA становился все популярнее, а на знаковые бои его приглашали все чаще. В итоге на волне продолжительной победной серии Ринат уверенно стал чемпионом промоушена GFC, принадлежащего Хабибу Нургамедову, а чуть позже покинул организацию. К слову, сам Ринат дружит с Хабибом, о чем заявил в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

«С Хабибом Нурмагомедовым мы знакомы давно. Он много раз был у меня в гостях. Не скажу, что мы созваниваемся как друзья, но при встрече у нас теплые и хорошие отношения. Он часто поддерживает советами. Мне он их дает с 2013 года», – отметил Фахретдинов. Ни в коем случае не стоит приуменьшать значение таланта самого Фахретдинова, но, вероятно, именно дружба с Хабибом сыграла свою роль при попадании в UFC.

В самом начале 2021 года Ринат приехал в Абу-Даби, чтобы принять участие в турнире UAE Warriors 15 и сразиться с экс-бойцом UFC Эриком Спайсли. К счастью для татарина, на том турнире присутствовали лично Хабиб и президент UFC Дана Уайт, которые как раз подыскивали бойцов для одного из лучших промоушенов планеты.

«С Хабибом Нурмагомедовым мы знакомы давно. Он много раз был у меня в гостях. Не скажу, что мы созваниваемся как друзья, но при встрече у нас теплые и хорошие отношения» Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

Ринат уверенно разобрался с американским бойцом, одолев того нокаутом. На все про все у Фахретдинова ушло всего 55 секунд. Победа над Спайсли, на которого, по некоторым данным, приезжал посмотреть Уайт, восхитила президента UFC, после чего он решил пригласить Рината, поняв, что бойцу такого калибра определенно необходимо предоставить шанс.

И шанс свой Ринат получил. 4 июня в Лас-Вегасе 30-летний татарин сразится с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. За неделю до поединка Фахретдинов в беседе с «Татар-информом» рассказал, как проходит подготовка к бою.

«До боя неделя. Осталось самое сложное – «сделать вес» и не потерять при этом силовые кондиции. Вес начал гонять с 90 кг. Сижу на плотной диете. Осталось согнать около 8 килограммов. Как считают институт UFC и мой личный диетолог, все идет по графику и в вес попадем. Настрой очень хороший, я полтора года ждал этого дебюта с момента подписания контракта. Мой соперник Андреас Михайлидис также сменил вес. Он дрался в весе 84-93, сейчас спустился в весовую категорию 77 кг», – заявил Фахретдинов.

4 июня в Лас-Вегасе 30-летний татарин сразится с представителем Греции Андреасом Михайлидисом Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

33-летний грек, начинавший свою спортивную карьеру с кикбоксинга и борьбы, в UFC к данному моменту провел всего три боя, два из которых завершились поражениями. Последний свой бой первый представитель Греции в UFC провел в ноябре прошлого года против американца Алекса Перейры. Получается, что в грядущем бою столкнутся первый грек с первым татарином в истории UFC.

«Татарин из Красной книги» и дань уважения народу

Что еще выделяет Фахретдинова во всем разнообразии атлетов UFC – это патриотизм и уважение к татарскому народу, что он демонстрирует в каждом своем выступлении. На протяжении всей своей карьеры Ринат олицетворяет Татарстан и даже называет себя «татарином из Красной книги». Понятно, что связано это с малым количеством узнаваемых бойцов из нашей республики на мировой арене MMA.

В каждом бою в своей профессиональной карьере спортсмен выходил на поединки в гладиаторском шлеме, а также с флагом Татарстана с надписью «Без булдырабыз» Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

В каждом бою в своей профессиональной карьере спортсмен выходил на поединки в гладиаторском шлеме, а также с флагом Татарстана с надписью «Без булдырабыз». Однако в UFC мы такого, к сожалению, больше не увидим, поскольку в главной лиге мира подобные перформансы запрещены.

«По поводу флагов существует свой регламент. Флаги отдельных субъектов Федерации были запрещены к использованию всегда. Одно время были только флаги стран, но с недавнего времени и их демонстрацию запретили», – пояснил Фахретдинов «Татар-информу».

Но, видимо, такой запрет Рината не смутил, и татарский боец придумал, как можно обойти это. Отныне на свои поединки в UFC, и, в частности, на бой против грека Михайлидиса, татарин будет выходить в тюбетейке. По словам спортсмена, такой жест является данью уважения татарскому народу.

«Я хотел показать, что я – татарин, единственный татарин в мировых ММА. Такая дань уважения и популяризация своей национальности» Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

«Я хотел показать, что я – татарин, единственный татарин в мировых ММА. Такая дань уважения и популяризация своей национальности. Планирую ли я выходить в тюбетейке на каждый бой? Почему бы и нет? (Смеется.) Потом открою свое производство тюбетеек, буду продавать», – подчеркнул Фахретдинов.

Будем надеяться, что у нокаутера Рината, обладающего не только талантом, но и шикарной базой боевого самбо, все получится. А свалившаяся на его плечи популярность лишь подстегнет «Татарина из Красной книги» к новым свершениям в UFC.