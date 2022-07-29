«Татарские Мальдивы»: путешествие по эко-курорту Камское Устье

Камское Устье — первый эко-курорт в Татарстане. Уже сейчас на его территории более 200 туристических объектов и создана инфраструктура, причем как для отдыха в комфортных отелях, так и дикарями в собственных палатках. Корреспондент «Татар-информа» совершил небольшое путешествие по курорту.

Юрьевская пещера — одна из самых известных туристических достопримечательностей не только Камского Устья, но и всего Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подземное озеро-каток и ловушка Зиланта

Одной из самых известных достопримечательностей Камского Устья стала Юрьевская пещера. Год назад власти взялись за благоустройство этой территории, там появился безопасный спуск, гиды, а на соседних гипсовых штольнях появилась инфраструктура для занятия скалолазанием.

«В пещере есть несколько залов. К примеру, грот дождей, где с потолка капает вода. До всех залов довольно сложно добираться. Основная романтика такого путешествия именно в пути. Между собой залы соединили спелеологи. Первый зал - это серебряный, потому что если в нем посветить на потолок, то он отливает серебром. По легенде, этот зал использовал Зилант для того, чтобы заманивать путников, они думали, что нашли клад и пробирались дальше, где их и поджидал дракон», - рассказал местный житель и соучредитель проекта «ВГостиКамское» Раиль Галиаскаров.

По соседству с Юрьевской пещерой находятся гипсовые штольни, ставшие туристическим объектом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, только первые два зала Юрьевской пещеры можно посетить без опытного проводника, далее лучше воспользоваться услугами опытного гида. В пещере можно увидеть красоту подземного мира, скалы в форме руки, акулы, носорога и другие. Также есть залы фотолаборатория, библиотека, домик профессора, замок ужасов и другие, заключил Галиаскаров.

По соседству с Юрьевской пещерой, на берегу слияния Волги и Камы, находятся гипсовые штольни, в которых работы проводились с 1903 по 1953 годы. Там добывали породу и сплавляли по реке. Однако сейчас это превратилось в туристический объект. Внутри ещё можно усмотреть следы от рельсов, по которым ездили вагонетки с гипсом, а по пути следования есть огромные выходы из штолен, через которые его выгружали. А в центре шахты расположено подземное озеро, которое зимой превращается в каток, сообщила ведущий архитектор ТРК «Дингез», куда входит Юрьевская пещера, Дарья Климова.

Рядом с пещерой и штольней планируют построить логистический центр, где можно будет взять на прокат оборудование Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Штольни намного более туристически привлекательное и безопасное место, чем сама пещера. Это территория в том числе и спортивной направленности. Это единственное место в Татарстане, где можно заниматься скалолазанием. Люди, которые поднимаются здесь, должны иметь специальное оборудование и понимать риски и опасности», - добавила она.

Рядом с пещерой и штольней планируют построить логистический центр, где можно будет взять на прокат оборудование и получить справочную информацию или найти гида. Завершено благоустройство только первой очереди пещеры, далее планируют провести геологическое и спелеологическое исследование на предмет того, может ли Юрьевская пещера быть облагорожена и стать максимально безопасным туристическим объектом.

Это единственное место в Татарстане, где можно заниматься скалолазанием Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экскурсия с гидом по Юрьевской пещере и гипсовой штольне обойдется в 1,5 тыс. рублей.

Ночевка в палатке на месте бывшего военного города Ошель

Следующей точкой путешествия стал кемпинг «Середина Волги», который территориально находится в месте слияния двух рек и имеет перед собой порядка 40 километров водной глади. Объект расположен на месте, где ранее, ещё во времена Великого Болгара, располагался военный город Ошель. Поэтому издревле эта территория стала местом силы, заявил архитектор объекта Эрик Терегулов.

Кемпинг «Середина Волги» находится в месте слияния двух рек и занимает площадь порядка пяти гектар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В первый раз я оказался в этом месте в 2015 году и сразу влюбился в весь район. Это супер территория, чтобы здесь жить. 70 лет назад здесь не было такого водоема, поэтому многие даже и не в курсе, что такое богатство есть всего в часе-двух езды от Казани. Наш кемпинг состоит из палаток, а также несколько кварталов из гостевых домов. Наши гости могут пожарить мясо на мангале и отдохнуть на природе», - сообщил он.

При этом сам кемпинг занимает площадь порядка пяти гектар. У основателей большие планы: в ближайшее время заработает баня и площадка для пейнтбола, они хотят устраивать детские смены палаточных лагерей, а также отремонтировать старый, еще советских времен, пирс, чтобы туда могли прибывать туристические «Метеоры», заключил Терегулов.

Кемпинг состоит из палаток, а также несколько кварталов из гостевых домов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдых в таком кемпинге обойдется от 2,5 до 3,5 тыс. рублей в зависимости от типа палатки, но можно придти и со своей, тогда цена оговаривается индивидуально. Однако хозяева предупредили, что в ближайшее время в кемпинг проведут электричество и другие коммуникации, из-за чего цена может вырасти до 80%.

«Татарские Мальдивы»

Для любителей более комфортного отдыха, в Камском Устье работает экоотель «TheКамский». Это огромный комплекс с бассейнами, джакузи, рестораном, а также гостевыми домиками, зданием с номерами и даже зоопарком. Посетители часто называют место «Татарскими Мальдивами», сообщила владелец экоотеля Людмила Закамская.

«TheКамский» – огромный комплекс с отелем, бассейнами, джакузи, рестораном, а также гостевыми домиками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы хотели сделать такое место, где можно отдохнуть одновременно на природе, но при этом с белыми полотенцами и рестораном. Наши гости называют наш экоотель "Татарскими Мальдивами". Нам хотелось сделать место, где бы мы сами приезжали с семьей отдыхать», - сказала она.

Само здание, где расположены отельные номера, 1939 года постройки и было отреставрировано как объект культурного наследия и сделано под нужды постояльцев.

Гости называют экоотель «Татарскими Мальдивами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На территории работает ресторан, где средний чек составляет порядка 3 тыс. рублей, при этом гости могут заказывать еду к себе в номер или гостевой дом. Свою еду готовить в экоотеле нельзя. В меню приобладают блюда, приготовленные из местной рыбы, но есть и другие блюда. Зачастую объект используется для празднования свадеб, дней рождений и других торжеств. Внизу, у берега реки, создан специальный пирс в форме рыбки, где получаются красивые фото, добавила Закамская.

«Гости у нас могут заняться рыбалкой, сапсерфингом, просто лежать в фурако или отправиться в экскурсию на багги на гору Лобач. При этом пары любят устраивать у нас романтические вечера», - сообщила она.

Гости могут заняться рыбалкой, сапсерфингом, просто лежать в фурако, а пары любят устраивать здесь романтические вечера Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На территории комплекса работает банный комплекс и даже небольшой зоопарк. В вольере живут несколько белок, рядом гуляют ручные олени, живут маралы и домашние козы.

Номер в таком отеле стоит от 8 тыс. рублей, а гостевой дом от 18 до 25 тыс. рублей в сутки в зависимости от типа домика и дня недели.

Встреча с трехлапой собакой Тришей и рыбалка на Волге

Следующей остановкой в Камском Устье стал рыболовный клуб «Три берега», который ориентирован, по большей части, на рыбаков и их семьи. Общая вместимость объекта - 26-28 человек.

Рыболовный клуб «Три берега» ориентирован, по большей части, на рыбаков и их семьи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наше основное направление - рыбалка. У нас работают профессиональные рыболовные гиды. Вся рыбалка проходит на акватории Волги. Как правило, ловится судак, берш, окунь, жерех, по осени попадается сазан. Есть и дополнительные услуги: водная прогулка, катамараны, сапборды, спортивная площадка. При этом у нас можно взять в аренду и рыболовные снасти, однако обычно к нам приезжают уже бывалые рыбаки, которые приезжают со своими», - пояснила администратор комплекса «Три берега» Кристина Пантелеева.

Всего в комплексе шесть рыболовных судов. Кроме того, для того, чтобы рыбак мог на месте приготовить свой улов, работают мангальная зона, а также есть услуга копчения рыбы.

Основное направление — рыбалка, но есть и дополнительные услуги: водная прогулка, катамараны, сапборды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельной достопримечательностью комплекса стала собака Триша, у которой только три лапки. Ее взял из приюта владелец клуба для того, чтобы она встречала гостей.

«Мы взяли ее из казанского приюта, у нее уже не было лапки. Мы искали собаку, которая будет встречать гостей. Она была самая забитая, не доедала. Ее зовут Триша, а полное имя Тринити», - рассказала администратор.

Снять номер или домик стоит в «Трёх берегах» от 2,6 до 10,5 тыс. рублей в зависимости от дня недели. Рыбалка же обойдется 8,9 тыс. рублей за девятичасовую рыбалку.

Самый большой виноградник в Татарстане со 150 сортами

Следующей точкой путешествия по Камскому Устью стал местный виноградник, который является самым большим в Татарстане.

«В целом, посажено около 150 сортов винограда. Какие-то технические, которые используются для приготовления вина, а остальные столовые. Параллельно посадили ежевику и клубнику», - рассказал основатель виноградника Айрат Ялалетдинов.

Виноградник в Камском Устье является самым большим в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продают виноград прямо там же. Среди преимуществ перед завезенным сортами Ялалетдинов отметил широту ассортимента и свежесть, а также они экологически чистые. Самые популярные среди покупателей – «преображение», «гарольд» и киш-миш. Также основатель рассказал о вкусных сортах, которые точно стоит попробовать. Это венгерский мускат и неро.

Уже построена небольшая винодельня, но пока она не функционирует на полную, потому что технического винограда пока не хватает для масштабного производства, но в планах Айрата Ялалетдинова в будущем расширить работу в этом направлении.

Айрат Ялалетдинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также по винограднику проводятся экскурсии, где рассказывают о сортах винограда и особенностях его выращивания.

Средняя цена килограмма винограда на плантации - 250 рублей, а экскурсия обойдется также в 250 рублей с человека, а просто прогулка по винограднику - 100 рублей.