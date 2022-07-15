Прогулка в яблоневых садах, встреча заката на яхте: как отдохнуть в глэмпингах Татарстана

Отдых в глэмпингах - новое, но уже популярное явление в Татарстане. О том, какие возможности открывает экотуризм, выяснил корреспондент «Татар-информ», побывал в нескольких «отелях в лесу».

В Зеленодольском районе Татарстана расположился загородный клуб «Утрау», где построено 22 домика разных форматов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Туристу не хватит суток, чтобы попробовать все развлечения

В Зеленодольском районе Татарстана расположился загородный клуб «Утрау», где построено 22 домика разных форматов. Здесь могут одновременно отдохнуть 90 человек. По словам одного из соучредителей проекта, Рустема Аюпова, туристу не хватит одних суток, чтобы попробовать все развлечения и активностях клуба.

«Человек заселяется в три часа, потом сходит в бассейн с саунами, где тратит 2-2,5 часа, затем начинается ужин. После этого можно растопить камин или посидеть на берегу. Это невероятно круто разгружает. При этом у нас есть сапборды, катамараны, гидроциклы, вейкборды, парусная яхта. На последней можно выехать на большую воду и встретить закат. Еще можно поездить на багги по территории комплекса, поиграть в футбол», - пояснил Аюпов.

Отдельное внимание уделено банному комплексу Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

При этом отдельное внимание уделено банному комплексу. В «Утрау» есть несколько видов бань и саун, в частности, одна из них имеет прямой выход к Волге, а также рядом находится бассейн с подогревом и гидромассажем.

Учитывая, что объект находится в лесу, и к тому же на берегу реки, возникает вопрос о надоедливых насекомых. Однако, по словам одного из владельцев, на территории регулярно проводятся обработки от комаров, благодаря чему они не беспокоят гостей.

Рядом находится бассейн с подогревом и гидромассажем Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Что касается самого жилья. В клубе есть пять видов домиков: от самых простых, сделанных под вагончики до треугольных двухэтажных домов. Но особо выделяется домик на дереве, который построен над землёй на высоте шести метров.

В клубе есть пять видов домиков: от самых простых, сделанных под вагончики до треугольных двухэтажных домов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Этот домик скрыт в деревьях. Он полностью зеркальный снаружи. На втором этаже домика есть лоджия, огромная библиотека система "Умный дом". При этом он немного шатается, потому что стоит на четырех осях. Для кого-то это минус, а кому-то нравится засыпать под покачиванияе Внутри дома находится ствол живого дерева, который изолирован стеклопакетом. Ствол подсвечивается, гость может выбирать цвет», - рассказал Аюпов.

Нра територии «Утрау» есть ресторан, который построен на воде Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Нра територии «Утрау» есть ресторан, который построен на воде. Здесь работают несколько шеф-поваров и есть как горячий, так и холодный цеха.

Средняя цена за ночь в таком клубе составляет порядка 10 тыс. рублей.

Глэмпинг «Урман» находится примерно в часе езды от Казани Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Покормить африканского сома, а потом заказать его на ужин

Глэмпинг «Урман» находится примерно в часе езды от Казани. Концепция объекта - это максимальное единение с природой и внимание к экологи. При постройке домиков, не было срублено ни одного дерева, все здания органично вписались в лесной массив, рассказал сооснователь глэмпинга Ильнар Хамидуллин.

«Мы - самый чанный глэмпинг в России, а может и в мире. В каждый наш домик встроен сибирский банный чан, либо фурако. То есть у каждого гостя есть личный спа-комплекс на террасе. Также мы предоставляем все для приготовления пищи. В каждом домике есть мангал, угли, розжиг, специи, холодильник, электрическая плитка», - сказал он.

Концепция объекта - это максимальное единение с природой и внимание к экологи Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Кроме того, здесь организована рыбная ферма, где можно покормить африканского сома, а затем заказать его на ужин.

«Это экзотическая рыба, мы привезли мальков, чтобы выращивать. У этой рыбы очень вкусное мясо», - пояснил основатель глэмпинга.

Средний чек за сутки в глэмпинге «Урман» составляет порядка 12 тыс. рублей Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Кроме того, глэмпинг предоставляет велосипеды для прогулок, удочки для рыбалки на ближайшем озере и каяки. В зимний период здесь можно покататься на лыжах и тюбингах с горки.

Средний чек за сутки в глэмпинге «Урман» составляет порядка 12 тыс. рублей, а стоимость проживания в самом домике варьируется от 5 до 18 тыс. рублей.

Экоотель, расположенный на агроферме в Зеленодольском районе, представляет возможность прогулки по посадкам клубники, голубики и яблоневому саду Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Прогуляться по яблочным садам и попробовать голубику уникальных сортов

Ещё один экоотель, расположенный на агроферме в Зеленодольском районе, представляет возможность прогулки по посадкам клубники, голубики и яблоневому саду. Пока сбор ягод для посетителей не предусмотрен, но в будущем это будет возможно, рассказал владелец отеля Динар Хамитов.

Основной целью туризма на этом объекте видят популяризацию сельского хозяйства Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы начинали как сельхозпредприятие, а туризмом стали заниматься с начала этого года. Общая территория глэмпинга порядка 150 гектар. У нас единственная в Татарстане плантация голубики пяти сортов на трех гектарах. На сегодняшний день у нас четыре номера, а также в процессе создания номер для маломобильных групп населения. Еще у нас растет клубника, ежевика, жимолость, малина. Есть яблоневый сад. Он будет цвести в мае, это будет похоже на цветение сакуры», - отметил он.

«У нас растет клубника, ежевика, жимолость, малина. Есть яблоневый сад» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В планах основателей создать небольшой парк, озеро, детскую площадку, а также установить 10 домов в формате глэмпинга. Основной целью туризма на их объекте Хамитов видит популяризацию сельского хозяйства.

Изначально здание, которое стало отелем, строилось для местных рабочих, однако они решили, что им лучше доезжать до плантаций на автобусе, поэтому было решено переделать здание под туристические нужды.

Стоимость номера в таком экоотеле варьируется от 4 до 6 тыс. рублей за сутки проживания Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Стоимость номера в таком экоотеле варьируется от 4 до 6 тыс. рублей за сутки проживания.

К следующему летнему сезону в Татарстане планируют открыть 20 новых глэмпингов

На сегодняшний день в Татарстане открыто 14 глэмпингов, к началу следующего лета планируется открыть еще 20. Об этом во время пресс-тура сообщила руководитель «Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма» Оксана Саргина.

Оксана Саргина: «Рынок экотуризма взял курс на развитие. Мы видим, насколько это популярно и актуально, учитывая, что отдых вне России стал дороже, авиабилеты дорожают» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Рынок экотуризма взял курс на развитие. Мы видим, насколько это популярно и актуально, учитывая, что отдых вне России стал дороже, авиабилеты дорожают. Глэмпингов на сегодняшний день в Татарстане 14. При этом ещё около 20 проектов находятся в разной степени готовности. Мы рассчитываем, что все они откроются к началу следующего летнего сезона», - заявила собеседник агентства.

Создание глэмпингов поддерживается и на федеральном уровне. Татарстан получил порядка 230 млн рублей для возмещения до 50% стоимости строительства модульных отелей. Такая поддержка вызовет ещё больший всплеск у предпринимателей, уверена Саргина.

«Сейчас спрос намного превышает предложение. Всем хочется качественного туристического продукта, провести время с семьёй в комфорте. В этой части у Татарстана две задачи: создавать новые объекты разных форматов и проводить реновацию старых», - добавила она.

По словам Саргиной, существующие глэмпинги бронируются на месяцы вперёд и имеют стопроцентную заполняемость.