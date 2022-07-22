Качели над рекой и кинотеатр под звёздами: чем привлекательны глэмпинги на Каме

Если в западной части Татарстана глэмпинги чаще расположены в лесу, в центральной части республики их строят на водоемах – озерах и реках. Чем удивят гостей экоотели в Пестречинском, Рыбно-Слободском и Алексеевском районах – в репортаже «Татар-информа».

В Пестречинском районе Татарстана рядом с СНТ «Архитектор» расположился глэмпинг «Дикая Дача», который стал одним из первых подобных объектов в регионе Фото: vk.com/dikaya.dacha

Стояние на гвоздях и «Домик отшельника»

В Пестречинском районе Татарстана рядом с СНТ «Архитектор» расположился глэмпинг «Дикая Дача», который стал одним из первых подобных объектов в регионе. Он появился, когда началась пандемия коронавируса и у людей возникла потребность в уединении и отдыхе недалеко от города, рассказал основатель глэмпинга Гомер Давлятшин.

«У нас философия в следующем: приезжайте просто побыть. У нас есть кинотеатр, озеро и лес с множеством грибов и ягод. Мы сдаем в аренду сапборды, велосипеды, можно посидеть в бане. Люди к нам приезжают, чтобы разгрузиться и побыть в тишине. Кроме того, у нас есть инструкторы по йоге, вместе с ними можно научиться медитировать и стоять на гвоздях», – сообщил он.

Перед процедурой стояния на гвоздях гость вместе с инструктором проходит через медитацию. Это своего рода психологическая терапия, которая позволяет человеку ответить самому себе на разные вопросы.

«Сеанс гвоздетерапии заменяет десять походов к психологу, потому что стоять на гвоздях – это определенный стресс для организма. Из-за этого сам человек находит для себя ответы быстрее», – пояснил Давлятшин.

Глэмпинг расположен прямо на границе с СНТ и леса и рассчитан максимум на 26 человек. Всего обустроено семь различных локаций, среди которых отдельная юрта для готовки, шатер для мероприятий и жилые домики. Чуть поодаль от всех стоит отдельный одноместный домик, который сами хозяева назвали «домиком отшельника».

Вечерами гости и персонал глэмпинга собирается у костра, где играют в настольные игры, жарят мясо, смотрят кино на проекторе. С собой можно принести алкоголь, но при этом нельзя вести себя шумно.

Снять домик в глэмпинге «Дикая дача» стоит от 3,4 до 6,9 тыс. рублей в зависимости от размера апартаментов и дня недели.

Концепция Yurt Resort заключается в том, что гости живут в круглых юртах со всеми удобствами Фото: yurt-resort.ru

Выспаться в круглом доме и покататься на пони

В Пестречинском районе рядом с Кощаковским поселением находится глэмпинг Yurt Resort. Его концепция заключается в том, что гости живут в круглых юртах со всеми удобствами, в некоторых даже есть ванная, рассказала основательница объекта Римма Якупова.

«Здесь абсолютно уникальная энергетика, у нас дома круглой формы. Рядом течет речка, которая не замерзает даже зимой. Высыпаются люди буквально за пять часов. Это не идет ни в какое сравнение с городом», – отметила она.

Кроме того, гостей в глэмпинге всегда встречают с самоваром, и первым делом за чаем с ними знакомятся основатели объекта. После чего люди могут взять в аренду сапборды и пойти на озеро, которое находится в десяти минутах ходьбы.

По словам Якуповой, в основном люди приезжают в Yurt Resort для того, чтобы выспаться на природе и отдохнуть от городской суеты.

Рядом с глэмпингом расположена животноводческая ферма, где разводят лошадей, коров, коз и других животных. С хозяевами фермы можно договориться, чтобы там провели экскурсию.

В планах основателей глэмпинга завести собственных пони и лошадь, чтобы гости могли покататься и погладить животных. Кроме того, к следующему летнему сезону построят баню.

В глэмпинге установлено пять жилых юрт, одна для мероприятий и лаунж-зона. Всего одновременно там могут отдыхать до 20 человек. Снять юрту стоит от 8 до 12 тыс. рублей в зависимости от дня.

В Рыбно-Слободском районе близ поселка Камский работает первый в России халяль-глэмпинг Фото: halalresort.ru

Первый в России халяль-глэмпинг

В Рыбно-Слободском районе близ поселка Камский работает первый в России халяль-глэмпинг. Там реализованы большинство принципов халяль, можно есть только определенную пищу, созданы молельные комнаты, нельзя пить алкоголь, а все кровати расположены так, чтобы ноги не были направлены в сторону киблы (точно установленное направление в сторону священной Каабы, – прим. Т-и).

«Исходя из названия, можно подумать, что Halal Resort – это только для мусульман, но это не так. У нас есть гости разных конфессий, мы рады всем. На территории у нас девять палаточных домиков, есть детская и спортивные зоны, бассейн, батут и настольные игры. Кроме того, установлена гриль-зона, на которой можно жарить мясо, которое куплено у нас. Оно у нас все халяльное. На мангалах рядом с палатками можно жарить и то мясо, которое привезли сами гости, но есть рекомендация, чтобы оно тоже было халяль», – сообщила администратор глэмпинга Аделина Рамазанова.

Раз в две недели по воскресеньям в глэмпинг приезжают хазраты с лекциями об исламе.

На территории есть баня и ведро для омывания, а также кинотеатр под открытым небом, а из окон палаток открывается вид на Каму, до берега которой около десяти минут ходьбы. Там можно порыбачить, снасти предоставляют в глэмпинге, а также искупаться. Но нельзя находиться на самом объекте в купальниках. На территории глэмпинга все, и мужчины, и женщины, должны быть с закрытыми плечами и коленками.

Всего одновременно в глэмпинге могут отдыхать порядка 30 человек. Снять палатку обойдется от 4,5 до 15 тыс. рублей в зависимости от типа палатки и выходных дней. А средний чек такого отдыха составляет 7 тыс. рублей.

«Лебедино Эко-тур» представляет собой пять домиков в пятистах метрах от берега Камы Фото: lebedino.ru

Попробовать деревенское мясо и покататься на качелях над Камой

В Алексеевском районе Татарстана расположен глэмпинг «Лебедино Эко-тур». Он представляет собой пять домиков в пятистах метрах от берега Камы, устроенных по примеру пятизвездочных номеров в гостиницах. В администрации можно заказать деревенские продукты, которые покупают в соседней деревне. Они все местного производства. Можно приобрести творог, молоко, сыр, мясо, яйца и многое другое.

«Здесь шикарные закаты. Рядом речка, лягушки квакают, кузнечики стрекочут. А проснуться вы можете не от того, что вас разбудил будильник, а от крика петуха и мычания коровы. Городские жители приезжают к нам, чтобы окунуться в деревенскую жизнь. Можно даже прогуляться и посмотреть на животных, которых содержат в деревне, жители к этому относятся очень лояльно», – рассказал один из основателей глэмпинга Алексей Горинов.

Кроме того, администраторы предоставляют полуфабрикаты, приготовленные из местных продуктов: шашлык, хинкали, вареники, пельмени, рыбу и многое другое.

В планах у владельцев организовать небольшой трогательный зоопарк для детей, где будут жить кролики, козы, курицы и другие животные.

Кроме того, к следующему летнему сезону на базе глэмпинга появится ресторан, где будут готовить блюда также только из фермерских продуктов.

На сегодняшний день все гости могут готовить либо в самих домиках, где оборудована кухня, а также в гриль-зонах, которые есть около каждого номера.

В пяти минутах ходьбы от глэмпинга находится дикий пляж, куда гости ходят купаться и ловить рыбу. По словам другого основателя, Ильнура Гимадеева, в этом месте река очень подходит для отдыха с детьми, поскольку там очень мелко, и на протяжении пятисот метров глубина только по пояс взрослому человеку. Кроме того, прямо на воде установлены переносные качели, которые перемещают в зависимости от отливов и приливов для того, чтобы люди могли качаться прямо над поверхностью реки.

Недалеко от глэмпинга находится ферма, где пасутся лошади, коровы и овцы. Можно туда проехать, посмотреть на животных, а если договориться с пастухом, то и погладить их. А чуть дальше расположена еще одна деревня, где с холма рядом с небольшой церквушкой открывается замечательный вид на реку Каму.

Все пять домиков в глэмпинге четырехместные, всего может одновременно там отдыхать 20 человек. Снять домик стоит 4,5 тыс. рублей в будние дни и 7,6 тыс. в выходные.

Фото на анонсе: vk.com/lebedinoeco