Татар Малай, Кызык Мызык и певица Лэйна запускают видео-челлендж #НародныйТатарстан

В рамках конкурса «Народный Татарстан» татарские блогеры Татар Малай, Кызык Мызык и певица Лэйна запускают масштабный видео-челлендж #НародныйТатарстан. В челлендже могут принять участие жители республики, для этого необходимо:

— Снять видео с собой на фоне любимого символа своего населенного пункта;

— Выложить видео в своем аккаунте Instagram или «ВКонтакте», поставить хэштег #НародныйТатарстан, указать, что это за символ, наименование населенного пункта и района Татарстана, в котором находится символ.

Заявки принимаются по 15 сентября включительно, до 16.00.

15 сентября в 18.00 в прямом эфире сообщества «ВКонтакте» «Народный Татарстан» пройдет розыгрыш призов среди участников видео-челленджа путем рандомайзера.

Будут разыграны умная колонка Яндекс.Станция лайт (3 шт.), портативный аккумулятор Xiaomi Power Bank 3 Pro (3 шт.), фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 (3 шт.), брендированные футболки #НародныйТатарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что со 2 по 8 сентября в сообществе «ВКонтакте» «Народный Татарстан» проходит 2-й этап голосования. Татарстанцев приглашают проголосовать за главные символы своего района.