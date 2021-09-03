Татарстанцы могут поучаствовать во втором этапе голосования «Народный Татарстан»

Татарстанцев приглашают принять участие во втором этапе масштабного онлайн-проекта «Народный Татарстан», который стартовал накануне.

«В августе и сентябре в социальных сетях проходит большой конкурс „Народный Татарстан“, в котором жители онлайн-голосованием определяют 10 символов республики», — отмечают организаторы.

В течение первого этапа, длившегося неделю, было отдано свыше 60 тыс. голосов. Самые активные — Тетюшский, Верхнеуслонский и Мензелинский районы, а среди символов, за которые активнее всего голосуют татарстанцы, — гора Чатыр-Тау в Азнакаевском районе, Екатерининский мост в Мензелинском районе, набережная в пос. Красный Ключ Нижнекамского района, КАМАЗ — в Набережных Челнах. В Казани лидируют Казанский Кремль и ХК «Ак Барс».

Из-за приблизительно похожих результатов голосования во второй этап вместо 33 муниципальных образований прошли 37.

«И только 21 район (городской округ) пройдет в 3-й этап голосования», — подчеркнули организаторы.

Проголосовать можно в сообществе во «ВКонтакте» «Народный Татарстан». Финал и объявление 10 символов-победителей пройдет 19 сентября. Подробнее о проекте и его правилах можно прочитать по этой ссылке.