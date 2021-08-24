Сегодня стартует масштабный онлайн-проект «Народный Татарстан», в котором татарстанцы выберут десять символов республики.

«В республике 43 района и 2 городских округа – Казань и Набережные Челны, и в каждом из них есть свои символы – визитные карточки территорий, то, чем гордятся местные жители. Как во всем многообразии выбрать главные символы республики?» – отмечают организаторы.

Решить вопрос помогут сами жители республики. В августе и сентябре в соцсетях пройдет конкурс «Народный Татарстан», всего состоятся три этапа. В первом принимают участие все муниципальные образования РТ, по каждому пройдет отдельное голосование, на которое будет вынесено пять местных символов.

На каждом этапе будет убавляться количество районов, набравших меньшее число голосов среди остальных. Результаты будут определяться по принципу: соотношение количества проголосовавших к населению района / городского округа (по данным Татарстанстата).

Проголосовать можно в сообществе во «ВКонтакте» «Народный Татарстан». Финал и объявление 10 символов-победителей пройдет 19 сентября. Подробнее о проекте и его правилах можно прочитать по этой ссылке.