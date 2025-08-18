Татарская филармония откроет сезон концертом-посвящением Ильгаму Шакирову

Татарская государственная филармония имени Тукая начнет новый концертный сезон 21 августа концертом-посвящением народному артисту Татарстана, народному и заслуженному артисту России, лауреату премии Тукая Ильгаму Шакирову. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор учреждения Кадим Нуруллин.

Концерт будет посвящен 90-летию со дня рождения Ильгама Шакирова, которое почитатели его таланта отметили 15 февраля (певец скончался в январе 2019 года). В этот вечер на сцену выйдут лауреаты премии имени Ильгама Шакирова.

«Мы начнем сезон 21 августа. Это к тому же день рождения Татарской филармонии. У нас есть постановление 1937 года о создании нашей филармонии. Именно с этого дня отсчитывается летоисчисление нашей доблестной филармонии. Мы несем гордое знамя под именем Тукая. А следующий год, к слову, ознаменован тем, что 26 февраля исполняется ровно 80 лет со дня присвоения имени Тукая нашей филармонии. К этой дате мы тоже приурочим ряд концертов», – анонсировал Нуруллин.

Всего в предстоящем сезоне коллективы Татарской филармонии дадут около 200 только стационарных концертов и еще примерно столько же на выезде. Площадка предлагает 23 абонемента разных направлений на сезон.