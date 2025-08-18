«Мы как Кук и Колумб!»: оркестр народных инструментов РТ едет в турне по Китаю

Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан в новом, 89-м, концертном сезоне Татарской филармонии отправится в «длительные гастроли» по Китаю. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал художественный руководитель и главный дирижер коллектива, народный артист России, профессор Анатолий Шутиков.

«В течение примерно месяца, с октября по ноябрь, по 15 городам Китая запланированы гастроли. Начинаем с Шанхая. В истории китайско-российских отношений в первый раз народный оркестр делает турне по городам Китая. В таком масштабе подобного не было еще в истории – мы первооткрыватели, как Джеймс Кук, Колумб... Как хотите – мы первые!» – подчеркнул директор Татарской филармонии Кадим Нуруллин.

Он также особо отметил, что музыкальный коллектив будет представлять на гастролях татарскую программу, китайскую, а также часть произведений в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечается в этом году.

«Мы очень многого ожидаем от этих гастролей. В их организации сопряжены также очень мощные силы со стороны Китая, наш Раис [Рустам Минниханов] нас поддержал, Министерство культуры Республики Татарстан», – сказал Нуруллин.

Новый концертный сезон татарская филармония имени Тукая начнет 21 августа концертом к 90-летию со дня рождения Ильгама Шакирова.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.