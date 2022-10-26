ТАСС: Собчак признана подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, «потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха». Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»).

RT также информирует со ссылкой на источник, что Собчак признана подозреваемой по делу о вымогательстве, но не уточняет, с чем именно оно связано.

Как сообщал ранее «Татар-информ», коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Еще в начале октября полиция обратилась в СКР с просьбой возбудить уголовное дело против Ксении Собчак, увидев в ее действиях признаки распространения фейков о государственной власти. Это произошло после допроса, проведенного в рамках расследования дела о клевете, заведенного против режиссера Виталия Манского, заявление на которого написал его коллега Никита Михалков.