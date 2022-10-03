СМИ: Полиция обратилась в СКР с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак

Полиция увидела в действиях журналистки Ксении Собчак признаки распространения фейков о государственной власти и направила соответствующие материалы в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, речь идет об информации «про государственное финансирование фестивалей». «На допросе (в качестве свидетеля — прим. Т-и) Ксения Собчак <…> сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет», — пояснил он.

Допрос состоялся в рамках расследования уголовного дела о клевете, возбужденного против режиссера Виталия Манского. Он в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Заявление на коллегу написал режиссер Никита Михалков, теперь Манский объявлен в розыск.

Дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий». Она начала действовать с марта этого года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

Источник уточнил, что представление о возбуждении уголовного дела против Собчак уже направлено в ГСУ СК по Москве. Теперь следователям предстоит в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.