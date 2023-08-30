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ТАСС: Четыре Ил-76 повреждены при атаке беспилотников на аэропорт Пскова
Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Upd. (00.53): Ранее местные жители сообщили о взрывах в районе аэропорта Пскова. По информации Telegram-канала Baza, около 23.40 воздушную гавань атаковали более десяти дронов. Telegram-канал Shot утверждал, что в аэропорту прозвучало как минимум три взрыва.
Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале подтвердил атаку беспилотников на аэродром. «По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — проинформировал он.
В свою очередь авиационные службы рассказали, что полеты самолетов над Псковом и Псковской областью ограничены.
Upd. (1.00): На выложенном псковским губернатором видео видны поднимающиеся над аэропортом клубы дыма, подсвеченные пламенем, и слышны звуки, которые издают сирены машин экстренных служб.
Видео: https://t.me/MV_007_Pskov/.
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