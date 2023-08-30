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Происшествия 30 августа 2023 00:12

Telegram-каналы сообщают о взрывах в районе аэропорта Пскова

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Telegram-каналы сообщают о взрывах в районе аэропорта Пскова
Фото: t.me/bazabazon/

Незадолго до полуночи в районе аэропорта Пскова прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Baza.

Позднее псковичи рассказали, что «со стороны аэропорта слышны звуки, похожие на автоматные очереди».

Фото: t.me/bazabazon/

По информации «Базы», псковский аэропорт около 23.40 атаковали более десяти беспилотников. «Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — утверждает канал.

Upd. (00.25): По данным Telegram-канала Shot, в районе аэропорта прозвучало как минимум три взрыва.

Другие детали инцидента на данный момент неизвестны. Официально происходящее пока никто не прокомментировал.

#беспилотники #Псковская область
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