Telegram-каналы сообщают о взрывах в районе аэропорта Пскова

Фото: t.me/bazabazon/

Незадолго до полуночи в районе аэропорта Пскова прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Baza.

Позднее псковичи рассказали, что «со стороны аэропорта слышны звуки, похожие на автоматные очереди».

Фото: t.me/bazabazon/

По информации «Базы», псковский аэропорт около 23.40 атаковали более десяти беспилотников. «Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — утверждает канал.

Upd. (00.25): По данным Telegram-канала Shot, в районе аэропорта прозвучало как минимум три взрыва.

Другие детали инцидента на данный момент неизвестны. Официально происходящее пока никто не прокомментировал.