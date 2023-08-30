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Telegram-каналы сообщают о взрывах в районе аэропорта Пскова
Незадолго до полуночи в районе аэропорта Пскова прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Baza.
Позднее псковичи рассказали, что «со стороны аэропорта слышны звуки, похожие на автоматные очереди».
По информации «Базы», псковский аэропорт около 23.40 атаковали более десяти беспилотников. «Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — утверждает канал.
Upd. (00.25): По данным Telegram-канала Shot, в районе аэропорта прозвучало как минимум три взрыва.
Другие детали инцидента на данный момент неизвестны. Официально происходящее пока никто не прокомментировал.
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