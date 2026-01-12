Тарнавский: «По инициативе Зиганшина стартовал проект по расчистке Ноксы»

Новый министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин ранее принимал активное участие во всех значимых эколого-просветительских мероприятиях Татарстана, инициировал проект по расчистке Ноксы

Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский.

«Азат Ильдусович принимал участие во всех эколого-просветительских мероприятиях, был погружен в национальный проект «Экология», взаимодействовал с общественными организациями», – рассказал он.

Тарнавский также отметил лидерские качества Зиганшина, коммуникабельность и тактичность, а также «детальное погружение во все вопросы».

«По его инициативе был инициирован наш проект по расчистке Ноксы. Он поднял этот вопрос, мы совместно взяли в работу проблему загрязнения реки на территории Казани. Провели научные исследования, подготовили соответствующий проект и зашли в федеральную программу с перспективной реализацией», – заметил Тарнавский.

В заключение он пожелал коллективу Минэколгии РТ во главе с новым руководителем продолжить успешную реализацию ключевых пилотных проектов по рекультивации иловых полей, расчистке Мелекески и других.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Азат Зиганшин сегодня указом Раиса Татарстана назначен министром экологии и природных ресурсов РТ. Нового руководителя представил коллективу Премьер-министр РТ Алексей Песошин.