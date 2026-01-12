Волга, мусор и федеральные деньги: задачи для нового министра экологии Татарстана

Рустам Минниханов сегодня назначил новым министром экологии и природных ресурсов РТ Азата Зиганшина. Он сменил на посту Александра Шадрикова, который в праздники спешно переехал в Москву для работы на федеральной должности. Как представили нового главу татарстанского ведомства и что о назначении думают эксперты – в материале «Татар-информа».





Азата Зиганшина, назначенного сегодня Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова министром экологии и природных ресурсов РТ, представил коллективу Премьер-министр РТ Алексей Песошин

Фото: eco.tatarstan.ru

«Экологические проблемы республики ему хорошо известны»

Азата Зиганшина, назначенного сегодня Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова министром экологии и природных ресурсов РТ, представил коллективу Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Александр Валерьевич (Шадриков – прим. Т-и) в должности министра экологии и природных ресурсов был с февраля 2018 года. Он продолжил реализацию федеральных проектов на территории республики, занимался вопросами контроля и качества атмосферного воздуха. Проведена большая работа по рекультивации иловых полей очистных сооружений Казани. Контролировал все вопросы, касающиеся уровней Куйбышевского водохранилища, создания центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», – сказал Алексей Песошин.

Премьер-министр РТ поблагодарил Шадрикова за проделанную работу и пожелал успехов на новом посту в качестве директора Департамента водных ресурсов Минприроды России. Он также рассказал коллективу о заслугах нового руководителя.

«Зиганшин Азат Ильдусович ранее занимал должность генерального директора АО «Татагролизинг», а также был с 2019 года депутатом Госсовета РТ. Уверен, что вы его знаете, все экологические проблемы республики ему хорошо известны. Он активно на законодательном уровне проводил экологические инициативы, принимал деятельное участие в значимых экологических мероприятиях республики, непосредственно погружен в экологическую тематику республики», – заметил Песошин.

Зиганшин ранее занимал должность генерального директора АО «Татагролизинг», а также был с 2019 года депутатом Госсовета РТ Фото: © «Татар-информ»

«Стоят задачи по привлечению федеральных средств и снижению выбросов»

Премьер-министр РТ отметил богатый управленческий опыт Зиганшина.

«Нам хорошо известно, насколько важно обеспечение экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Татарстан занимает одно из ведущих мест в стране по экономическому развитию и остается привлекательным для инвесторов, соответственно, возрастает нагрузка на окружающую среду», – сказал Песошин.

Он подчеркнул, что на новом посту Зиганшину предстоит большая работа.

«Особо хочу отметить необходимость привлечения федеральных средств на экологические мероприятия, снижения выбросов загрязняющих веществ, усиление экологического надзора», – заключил Песошин.

В ответном слове Азат Зиганшин поблагодарил Раиса РТ за оказанное доверие, а Шадрикова – за работу, проделанную за восемь лет.

«Обещаю ответственно, честно выполнять возложенные на меня обязанности и приложить все усилия для процветания Республики Татарстан и коллектива министерства», – сказал Зиганшин.

Азат Хамаев: «Задачи, которые стоят перед министерствами, диктуются нашей жизнью и экологическим состоянием республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Погружен в экологические вопросы Татарстана и не только»

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев рассказал о вызовах для министра.

«Задачи, которые стоят перед министерствами, диктуются нашей жизнью и экологическим состоянием республики. Вопросы экологии, сохранения окружающей среды, природных ресурсов – общая задача наших предприятий, отраслей народного хозяйства, которые работают в нашей республике и не только», – заметил Хамаев.

Он также добавил, что Зиганшин «погружен в экологические вопросы Татарстана и не только», поскольку возглавляет татарстанское отделение Российского экологического общества.

Азат Зиганшин ранее был членом профильного комитета Госсовета РТ, курировал партийные проекты «Единой России» – «Чистая страна» и «Зеленая экономика».

«Более пяти лет активно участвует в эколого-просветительских проектах Минэкологии РТ, работает с молодежным движением «Будет Чисто». По его инициативе была разработана программа по экореабилитации реки Ноксы. Этот проект вошел в национальный проект «Экологическое благополучие», – сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Айрат Фаррахов: «Задачи в области экологии всегда очень серьезные, очень большие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Волга требует серьезных инвестиций, большого внимания»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил «Татар-информу», что Азат Зиганшин очень ответственный человек, обладающий высоким уровнем компетенций в сфере управления.

«Вопросы экологии очень волнуют граждан. И то, что эти вопросы доверили именно Азату Ильдусовичу, очень важно. <…> Азат Ильдусович – абсолютно безотказный человек, к которому всегда можно обратиться. Он прошел школу исполнительной и законодательной власти. Думаю, что это очень правильное, очень взвешенное, первое решение этого года», – сказал Фаррахов.

Он считает, что Зиганшин на новом месте «покажет новый стиль управления, инновации и новые решения».

«Задачи в области экологии всегда очень серьезные, очень большие», – отметил собеседник «Татар-информа».

По мнению Фаррахова, у Минэкологии РТ есть большие возможности и прекрасные перспективы.

«Если говорить о конкретных проектах, конечно же, Волга требует серьезных инвестиций, большого внимания. Проект «Волга», проект очистных сооружений, проект, связанный с переработкой мусора. В целом для людей эти вопросы очень и очень актуальны», – подчеркнул Фаррахов.

Камияр Байтемиров: «Думаю, что совместная работа в этой сфере принесет положительные результаты. Будут довольны и люди, которые переживает за экологическую безопасность» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Будут довольны люди, которые переживает за экологическую безопасность»

Президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров поздравил Зиганшина с новым назначением.

«От имени фермеров хочу поблагодарить за тот труд, который он приложил в развитие фермерских хозяйств в «Татагролизинге». Проблемы время от времени появлялись во взаимоотношениях с фермерами, потому что ситуации экономические разные были… Мы, работая совместно, с честью выходили из этих проблем, были учтены интересы фермеров», – сказал он.

По мнению Байтемирова, труд Зиганщина в должности директора «Татагролизинга» позволил «подняться на другую ступень развития по энерговооруженности».

«Сейчас у него новая ступень работы. И перед нами, фермерами, и перед государством стоят задачи по производству экологически чистой продукции. Думаю, что совместная работа в этой сфере принесет положительные результаты. Будут довольны и люди, которые переживает за экологическую безопасность», – считает Камияр Байтемиров.

Егор Тарнавский пожелал коллективу Минэколгии РТ во главе с новым руководителем продолжить реализацию ключевых пилотных проектов по рекультивации иловых полей, расчистке Мелекески и других Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«По его инициативе был инициирован проект по расчистке Ноксы»

Егор Тарнавский, возглавивший Новошешминский район Татарстана в прошлом году, до этого работал в должности замминистра экологии и природных ресурсов РТ и курировал экологическое просвещение. Он рассказал, что плотно сотрудничал Азатом Зиганшиным.

«Азат Ильдусович принимал участие во всех наших эколого-просветительских мероприятиях, был погружен в национальный проект «Экология», взаимодействовал с нашими общественными организациями», – сообщил он «Татар-информу».

Тарнавский также отметил лидерские качества Зиганшина, коммуникабельность и тактичность, а также «детальное погружение во все вопросы».

«По его инициативе был инициирован наш проект по расчистке Ноксы. Он поднял этот вопрос, мы совместно взяли в работу проблему загрязнения реки на территории Казани. Провели научные исследования, подготовили соответствующий проект и зашли в федеральную программу с перспективной реализацией», – рассказал Тарнавский.

В заключение он пожелал коллективу Минэколгии РТ во главе с новым руководителем продолжить реализацию ключевых пилотных проектов по рекультивации иловых полей, расчистке Мелекески и других.

Александр Шадриков перешел на новую должность – директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чем займется на новом месте Шадриков?

Стоит отметить, что об уходе Александра Шадрикова с поста министра экологии говорили давно, его рассматривали как претендента на федеральную должность.

«Министр экологии Татарстана Александр Шадриков перешел на новую должность – директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России – одного из ключевых и финансовоемких подразделений Минприроды», – рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ сразу после его назначения.

К новой работе Александр Шадриков приступил сразу после январских праздников. Теперь он курирует масштабные вопросы оздоровления водных объектов страны, включая реку Волгу и озеро Байкал, а также вопросы регулирования гидрокаскадов страны, развития водохозяйственного комплекса России.

Опыт Шадрикова в сфере экологии Татарстана, где под его руководством успешно реализованы проекты по оздоровлению Волги и экореабилитации Казанки, станет важным вкладом в национальную программу по восстановлению водных ресурсов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чем запомнился Александр Валерьевич татарстанцам

Опыт Шадрикова в сфере экологии Татарстана, где под его руководством успешно реализованы проекты по оздоровлению Волги и экореабилитации Казанки, станет важным вкладом в национальную программу по восстановлению водных ресурсов, считают в Минэкологии РТ.

Александр Шадриков пришел на должность министра экологии и природных ресурсов РТ 8 февраля 2018 года. Почти 8 лет отработал в министерстве, ранее был главой Дрожжановскрго района.

«За время работы Александра Шадрикова в природоохранные проекты республики было вложено 106,1 млрд рублей. Крупнейший реализованный проект по нацпроекту – рекультивация Самосыровского полигона (2021-2023 годы). В 2020 году в Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило более 300 обращений от граждан на запах от этого полигона», – напомнили в пресс-службе.

Рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации. Еще один крупный реализованный проект – демонтаж Озерного трубопровода (2022-2023 годы). Работы полностью завершены, их стоимость составила 930,5 млн рублей.

«Это еще и пример социальной ответственности бизнеса – 200 млн рублей на его реализацию выделены компанией «РИТЭК». С 2021 года начата рекультивация иловых полей Казани», – добавили в пресс-службе.