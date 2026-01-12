Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Азат Зиганшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министром экологии и природных ресурсов Татарстана назначен Азат Зиганшин. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Родившийся в 1973 году Азат Зиганшин с января 2013 года возглавлял АО «Татагролизинг». С 2019 года уроженец Казани также являлся депутатом Государственного Совета Татарстана.

Его предшественник на посту министра экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков руководил природоохранным ведомством почти восемь лет – с февраля 2018 года. В начале января 2026-го он был назначен директором Департамента водных ресурсов Минприроды России.