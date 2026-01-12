Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Родился 5 апреля 1973 года в Казани.
В 1998 году окончил Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова.
Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом юридической службы Государственной налоговой инспекции по Арскому району. В этом же году стал специалистом 1 категории юридического отдела Государственной налоговой инспекции по Вахитовскому району Казани. С 2000 по 2005 год был начальником юридического отдела ОАО Холдинговая компания «Татарстан сэтэ».
В 2005–2010 годах занимал должность заместителя генерального директора – руководителя Управления хлебоприемными предприятиями ОАО «Татарстан сэтэ» (с 2006 года – ОАО «Вамин»). Два года работал начальником управления агропромышленного комплекса земельных отношений и потребительского рынка аппарата Кабинета министров РТ. С 2012 по 2013 год был первым заместителем генерального директора – исполнительным директором ОАО «Вамин Татарстан».
В январе 2013 года назначен генеральным директором АО «Татагролизинг».
С 2019 года является депутатом Государственного совета Республики Татарстан.
12 января 2026 года назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан.
Награжден моделью «За доблестный труд». Имеет ряд поощрений и наград.