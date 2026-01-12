news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 12 января 2026 13:26

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Читайте нас в
Телеграм
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин
Азат Зиганшин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министром экологии и природных ресурсов Татарстана назначен Азат Зиганшин. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Родившийся в 1973 году Азат Зиганшин с января 2013 года возглавлял АО «Татагролизинг». С 2019 года уроженец Казани также являлся депутатом Государственного Совета Татарстана.

Его предшественник на посту министра экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков руководил природоохранным ведомством почти восемь лет – с февраля 2018 года. В начале января 2026-го он был назначен директором Департамента водных ресурсов Минприроды России.

Зиганшин Азат Ильдусович
Зиганшин Азат Ильдусович
Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Родился 5 апреля 1973 года в Казани.

В 1998 году окончил Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова.

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом юридической службы Государственной налоговой инспекции по Арскому району. В этом же году стал специалистом 1 категории юридического отдела Государственной налоговой инспекции по Вахитовскому району Казани. С 2000 по 2005 год был начальником юридического отдела ОАО Холдинговая компания «Татарстан сэтэ».

В 2005–2010 годах занимал должность заместителя генерального директора – руководителя Управления хлебоприемными предприятиями ОАО «Татарстан сэтэ» (с 2006 года – ОАО «Вамин»). Два года работал начальником управления агропромышленного комплекса земельных отношений и потребительского рынка аппарата Кабинета министров РТ. С 2012 по 2013 год был первым заместителем генерального директора – исполнительным директором ОАО «Вамин Татарстан».

В январе 2013 года назначен генеральным директором АО «Татагролизинг».

С 2019 года является депутатом Государственного совета Республики Татарстан.

12 января 2026 года назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан.
Награжден моделью «За доблестный труд». Имеет ряд поощрений и наград.

читайте также
Шадриков назначен директором Департамента водных ресурсов Минприроды России
Шадриков назначен директором Департамента водных ресурсов Минприроды России
#Минэкологии РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026