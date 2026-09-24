Тарифы ЖКУ в 2027 году планируют проиндексировать на 11%

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Прогнозируемая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России составляет 11,0% в 2027 году, 8,6% – в 2028-м и 7,6% – в 2029-м. Соответствующие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития страны на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленном Минэкономразвития РФ.

При этом предполагается, что данные параметры будут дифференцироваться по регионам России в зависимости от региональных условий, включая доли расходов на газ, электроэнергию и другие энергоресурсы в необходимой валовой выручке ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем в отдельных муниципалитетах размер индексации тарифов на ЖКУ может превысить установленный индекс по субъекту Федерации более чем на величину предельного отклонения. Подобное превышение будет возможно в некоторых случаях на основании предложений руководителей регионов.

Речь идет о реализации инвестиционных программ, соблюдении долгосрочных параметров в рамках концессионных соглашений, воплощении в жизнь программ комплексного развития территорий, принятии решений об отнесении отдельных муниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения и переходе к модели предельного ценообразования на тепловую энергию.

Помимо прочего, в документе отмечается, что с 2027 по 2029 год при утверждении тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение для ресурсоснабжающих организаций «будет сформирована целевая дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры» – это дополнительно 1,5% к выручке ежегодно.

С 1 января текущего, 2026 года тарифы на ЖКУ выросли в среднем на 1,7% из-за повышения НДС. В Татарстане октябрьское увеличение тарифов будет дифференцированным.