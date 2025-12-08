Тарифы на ЖКУ в городах Татарстана вырастут на 18,2% в октябре 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С Нового года в Татарстане начнется повышение тарифов на коммунальные услуги. С 1 января рост составит 1,7% для всех районов республики, а с 1 октября индексация достигнет 18,2% по сравнению с действующими ставками. Соответствующий проект указа Раиса республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

На втором этапе рост тарифов будет выше в крупных городах, включая Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и другие – для них установлен уровень до 18,2%. На сельских территориях повышение ожидается меньше – около 13,4%.

Индексация рассчитана с учетом прогнозных тарифов на тепло, воду, электроэнергию и обращение с отходами, а также особенностей жилого фонда и числа потребителей в каждом муниципалитете.

Ранее Правительство России установило предельный уровень индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для регионов на 2026 год. С 1 января 2026 года для всех субъектов страны установлен единый предельный уровень роста – в среднем 1,7%. Осеннее повышение будет дифференцированным и зависит от региона.