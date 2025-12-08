news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 11:44

Тарифы на ЖКУ в городах Татарстана вырастут на 18,2% в октябре 2026 года

Читайте нас в
Телеграм
Тарифы на ЖКУ в городах Татарстана вырастут на 18,2% в октябре 2026 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С Нового года в Татарстане начнется повышение тарифов на коммунальные услуги. С 1 января рост составит 1,7% для всех районов республики, а с 1 октября индексация достигнет 18,2% по сравнению с действующими ставками. Соответствующий проект указа Раиса республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

На втором этапе рост тарифов будет выше в крупных городах, включая Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и другие – для них установлен уровень до 18,2%. На сельских территориях повышение ожидается меньше – около 13,4%.

Индексация рассчитана с учетом прогнозных тарифов на тепло, воду, электроэнергию и обращение с отходами, а также особенностей жилого фонда и числа потребителей в каждом муниципалитете.

Ранее Правительство России установило предельный уровень индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для регионов на 2026 год. С 1 января 2026 года для всех субъектов страны установлен единый предельный уровень роста – в среднем 1,7%. Осеннее повышение будет дифференцированным и зависит от региона.

#платежи за ЖКУ #тарифы ЖКХ #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025