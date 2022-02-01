Олимпийская сборная России по фигурному катанию прибыла на игры в Пекин
Сборная России по фигурному катанию в полном составе прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх – 2022. Чуть ранее Федерация фигурного катания на коньках России заявила о том, что все тесты фигуристов сборной дали отрицательный результат.
Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию выглядит следующим образом:
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова;
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко;
Пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский;
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине стартуют 4 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что бобслеисты сборной России рискуют пропустить Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса.