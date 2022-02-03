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Ру Тат
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Спорт
3 февраля 2022  18:38
Артур Халилуллов

Тарасова и Морозов пропустят командный турнир по фигурному катанию решением федерации

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Российские спортсмены по фигурному катанию в парном разряде Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил тренер фигуристов Максим Траньков.

«Они на данный момент готовы шикарно. Мы всё-таки держали возможность, пусть она была мизерная, возможность участия в командном турнире. Но коллегиальное решение федерации было оставить нас без этого соревнования», – сказал Траньков в эфире Первого канала.

Напомним, что Морозов представляет на Олимпиаде Татарстан. Таким образом, республику в командном турнире по фигурному катанию представит лишь уроженка Казани Камила Валиева, которая официально выступает за Москву, тренируясь в группе Этери Тутберидзе.

Ранее сборная России по фигурному катанию огласила полный состав участников на командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.

#фигурное катание #олимпиада в Пекине
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