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Спорт
3 февраля 2022  13:16
Дамир Садриев

Олимпийская сборная по фигурному катанию объявила состав на командный турнир

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Сборная России по фигурному катанию огласила состав участников на командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Как стало известно, в состав попали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Александр Галлямов / Анастасия Мишина, а также танцевальный дуэт Никита Кацалапов / Виктория Синицина. 

Квалификация командного турнира по фигурному катанию в Пекине стартует 4 февраля в 04.55 по московскому времени. Финал запланирован на 6 февраля.

Напомним, ранее сборная России по биатлону объявила состав на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.

#фигурное катание #камила валиева
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