Олимпийская сборная по фигурному катанию объявила состав на командный турнир

Сборная России по фигурному катанию огласила состав участников на командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как стало известно, в состав попали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Александр Галлямов / Анастасия Мишина, а также танцевальный дуэт Никита Кацалапов / Виктория Синицина.

Квалификация командного турнира по фигурному катанию в Пекине стартует 4 февраля в 04.55 по московскому времени. Финал запланирован на 6 февраля.

Напомним, ранее сборная России по биатлону объявила состав на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.