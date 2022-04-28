Танец Камилы Валиевой в Кремле попал на видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева станцевала в Кремле с лыжницей сборной России Вероникой Степановой.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Степанова выложила видео в своих соцсетях.

Девушки станцевала после чествования российских олимпийцев Президентом России Владимиром Путиным 26 апреля.

Напомним, что в Кремле состоялась церемония чествования олимпийских чемпионов и призеров игр в Пекине. После церемонии спортсменам предложили праздничное шампанское. Всем, кроме фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что Валиева и другая олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустят шоу Тутберидзе в трех городах России из-за встречи с Владимиром Путиным.