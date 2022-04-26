На встрече с Путиным 16-летней Камиле Валиевой вместо шампанского налили газировку

В Кремле состоялась церемония чествования олимпийских чемпионов и призеров игр в Пекине. После церемонии спортсменам предложили праздничное шампанское. Всем, кроме фигуристки Камилы Валиевой, сообщает «Матч ТВ».

Для уроженки Казани, которая сегодня празднует свой 16-й день рождения, в Кремле приготовили газировку вместо шампанского. Это уточнение вызвало у Валиевой легкую улыбку. Стоит отметить, что согласно законодательству, в этом возрасте употребление алкоголя запрещено.

Кроме того, на церемонии награждения Президент РФ Владимир Путин наградил татарстанскую спортсменку Орденом Дружбы и поздравил с ее 16-летием.

«Вся страна, поклонники фигурного катания со всего мира переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да и в фигурном катании все эти средства дополнительные ни к чему», – заявил Путин.

Напомним, ранее четыре татарстанских призера зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине в составе сборной России получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством».