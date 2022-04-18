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Спорт
18 апреля 2022  10:56
Артур Халилуллов

Олимпийские чемпионки Валиева и Щербакова пропустят шоу Тутберидзе в трех городах России

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Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова могут пропустить шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в трех городах России – Красноярске (20 апреля), Самаре (24 апреля) и Нижнем Новгороде (26 апреля). Такая информация размещена в официальных соцсетях группы Тутберидзе.

Также сообщается, что окончательное решение будет обнародовано чуть позже.

Причиной изменения состава шоу «Чемпионов на льду» называется перенос официального награждения олимпийских чемпионов Олимпиады в Пекине.

Напомним, Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном зачете Олимпийских игр, а Анна Щербакова в личном разряде.

Ранее Камила Валиева заявила, что гордится быть татаркой, выступая перед участниками молодежного форума «Мост "Москва — Татарстан"» по видеосвязи. До этого стало известно, что казанская фигуристка стала самой высокооплачиваемой фигуристкой России по итогам сезона 2021/22.

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