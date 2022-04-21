Таможня временно перестанет публиковать статистику по экспорту и импорту

Федеральная таможенная служба России из-за введения санкций странами Запада на время перестанет публиковать данные по экспорту и импорту. Об этом заявил журналистам глава ведомства Владимир Булавинов, передает РИА Новости.

«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок», — подчеркнул руководитель таможенной службы, назвав такой ход «временной мерой».

В последний раз обнародованная ФТС статистика по экспорту и импорту с основными странами — торговыми партнерами России касалась января 2022 года.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. Сегодня Президент США Джо Байден объявил о запрете заходить в американские порты всем судам, связанным с РФ.