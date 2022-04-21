Байден объявил о запрете заходить в порты США всем судам, связанным с Россией

Соединенные Штаты ввели запрет на нахождение и заход в свои порты всех судов, связанных с Россией. Об этом объявил американский лидер Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты запретят прием связанных с Россией судов в наших портах, как это было сделано в Европе. Это значит, что ни одному судну, которое ходит под флагом России, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться в [портах] США или же иметь доступ к нашим берегам», — подчеркнул Байден.

Кроме того, по словам Президента США, на следующей неделе американскому Конгрессу будет направлен дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине. Он отметил, что почти исчерпал имеющиеся у него полномочия по оказанию помощи Украине в прошлом месяце.

«На следующей неделе мне придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить бесперебойные поставки оружия и боеприпасов Киеву», — подчеркнул американский лидер.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. Накануне власти США ввели ограничения против еще 29 физических и 40 юридических лиц из России, о чем сообщил «Татар-информ».