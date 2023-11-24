Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о поездке в зону СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев находится в служебной командировке в зоне проведения спецоперации. Своими впечатлениями он поделился в своем телеграм-канале.

Так, он рассказал, что в поездке вместе с ним заместитель Премьер-министра РТ Равиль Ахметшин и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов. Руководители передали бойцам необходимые товары, оборудование, специальные средства и приборы.

Колонна шефской помощи сформирована коллективами предприятий, организаций, малого бизнеса и меценатов Набережных Челнов, Тетюшского района Республики Татарстан и города Москвы.

«Бойцы из Татарстана достойно переносят все сложности воинской службы. Они поблагодарили всех жителей нашей республики за постоянное внимание и практическую помощь», – написал градоначальник.

Обращаясь к военнослужащим, Наиль Магдеев поблагодарил их за службу, отметив, что рад всех видеть живыми и здоровыми. «От полумиллионного города и всех челницев хотел бы сказать вам спасибо большое. Вы занимаетесь важным и нужным делом, защищаете наше Отечество. И вы на нас можете рассчитывать. Низкий вам поклон», – отметил градоначальник.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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