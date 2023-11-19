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«Мы обязаны защищать Родину»: Челны отправили два большегруза с шефской помощью на СВО
Сегодня в зону специальной военной операции из Набережных Челнов отправили шефскую помощь. На этот раз из Автограда военнослужащим доставят теплые палатки, термобелье, печи и многое другое. Все уместили в два грузовика.
«Я принял решение. Я лично доставлю этот груз в ближайшие дни. Пока они едут, я их догоню и сам передам нашим воинам. От вашего имени я им обязательно скажу спасибо. Я им обещал, совсем недавно встречаясь, когда они приезжали в отпуск, приехать к ним», — отметил мэр города Наиль Магдеев.
Планируется, что груз будет доставлен военнослужащим через несколько дней. Предприниматели и неравнодушные челницы заявили, что будут помогать ровно столько, сколько нужно.
На отправке присутствовали и военнослужащие. Три года назад военный с позывным Бабай подписал контракт на военную службу. Год находился в зоне проведения СВО.
«У меня с детства была мечта — работать в сфере, в военной сфере. Хотел с детства попробовать себя, потому что и родные, и близкие служили. И дядя у меня военнослужащий», — вспомнил он.
Бабай признается, что его решение родные поддержали. Сейчас мужчина возит шефскую помощь боевым товарищам, в том числе вместе с коллегой с позывным Татарин. Он был участником чеченской войны, поэтому знает, насколько поддержка поднимает боевой дух.
«Мы должны, обязаны защищать свою Родину, и за свое Отечество должны. Победа за нами», — убежден Татарин.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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