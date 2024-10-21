«Там точно не санаторий»: мэр Челнов доставил очередную помощь бойцам СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал в зоне спецоперации и передал очередную партию шефской помощи землякам-военнослужащим — транспортные средства, специальное оборудование и приборы. О поездке градоначальник рассказал на аппаратном совещании в мэрии.

«Не знаю, какая по счету для меня эта командировка, но мы эти командировки не считаем. Она очередная и точно не последняя. Мы выезжаем, встречаемся с нашими воинами, командирами различного уровня, начиная от командира отделения, заканчивая командующим группировкой. И вот в очередной служебной командировке мы передали достаточно большое количество техники, оборудования, специальных приборов — всего того, что сегодня необходимо для ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения», — отметил Магдеев.

Он поблагодарил жителей Набережных Челнов, руководителей трудовых коллективов за помощь и поддержку. Большую благодарность он передал и от воинов.

«Еще раз хочу всех вас, коллеги, друзья, соратники, единомышленники, искренне поблагодарить от имени наших парней, которые достойно несут службу, достойно переносят, как написано в нашем воинском уставе, все тяготы и невзгоды воинской службы. Они, безусловно, есть. Там точно не санаторий», — заметил руководитель города.

Для Магдеева эта командировка стала второй по счету в октябре. «Смотрю я на мужчин — многие из вас служили срочную службу. Многие из вас по вашей инициативе и по нашей просьбе выезжали в зону специальной военной операции, — отметил он. — Только сегодня из Комсомольского района утром отправили шефскую помощь. Почти что 2 тонны на сумму около 2 млн рублей».

Наиль Магдеев обратил внимание, что шефская помощь формируется руководителями предприятий.

«Когда экономика работает, есть что давать, на что покупать и что отправлять. Благодаря вашей работе и работе ваших коллег у нас есть финансовые возможности. Я знаю, что и личные средства вы вкладываете, и средства ваших предприятий. Это средства, заработанные трудом людей, которые работают под вашим руководством. С неба никому ничего не свалилось. Никто никому ничего не подарил, но вы делаете все, чтобы из вашего коллектива эта помощь дошла нашим воинам. Они высоко оценивают нашу помощь и поддержку», — сказал градоначальник.

«Мы регулярно там бываем, встречаемся, ситуацию видим. Ситуация сложная, напряженная. Но наши военнослужащие делают все, чтобы приблизить нашу общую победу», — заключил Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинским руководителям вручены благодарности генерал-полковника Лапина.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.