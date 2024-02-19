«Там, где сейчас турпоток, когда-то были руины»: как Казань будет завлекать туристов

Ильсур Метшин: «С волнением ждем открытия Игр в среду и самих соревнований»

Фото: kzn.ru

В Казани ждут участников «Игр будущего» из 100 стран

В Казань на сегодняшний день прибыли 1,4 тыс. спортсменов «Игр будущего» из 60 стран мира. Всего в столице Татарстана ждут участников из 100 стран, рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«С волнением ждем открытия Игр в среду и самих соревнований. Билеты на финал и полуфинал игры Dota были раскуплены в течение пяти минут после старта продаж, раскуплены билеты по фиджитал-футболу, скейтбордингу, другим видам соревнований. Интерес огромный», – прокомментировал градоначальник.

Соревнования будут проходить на 12 площадках, церемония открытия запланирована на 21 февраля. В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). На церемонии открытия, напомним, ожидается участие Президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

«Именно казанские «Игры будущего» станут прототипом для начинающейся истории этих соревнований. Уверен, что это завтрашний день для развития нашей молодежи, наших детей» Фото: kzn.ru

«Разделяем большую ответственность за организацию и за будущее этого турнира, ведь именно казанские “Игры будущего” станут прототипом для начинающейся истории этих соревнований. Уверен, что это завтрашний день для развития нашей молодежи, наших детей», – подчеркнул Метшин.

В 2023 году Казань посетили 4 млн туристов

В 2023 году Казань взяла новую планку – туристический поток в город составил порядка 4 млн человек. Это на 11% больше, чем в 2022 году, рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Высокий туристический сезон пришелся на период с мая по ноябрь, когда Казань посетили 3 млн 137 тыс. человек – 70% от общего числа туристов. Траты путешественников в кафе, барах и ресторанах выросли на 48%, а суммарный оборот денежных средств туристов увеличился на 22,3% и составил 38,1 млрд рублей.

Дарья Санникова: «Средняя загрузка ключевых объектов размещения в 2023 году составила 65,7%. В пиковые дни она достигала 85-95%» Фото: kzn.ru

«Средняя загрузка ключевых объектов размещения в 2023 году составила 65,7%. В пиковые дни она достигала 85-95%. Прирост по сравнению с 2022 годом небольшой, но при этом туристический поток растет. Это говорит о том, что при выборе размещения туристы стали чаще рассматривать индивидуальное съемное жилье», – прокомментировала Санникова.

По результатам опроса Ассоциации туристских волонтеров, 28% путешественников выбрали съемное жилье, 13% респондентов остановились у родственников, 10% туристов жили в хостелах и еще 49% – в гостиницах.

Среди наиболее часто посещаемых объектов – Казанский Кремль, аквапарк «Казанская Ривьера» и Центр семьи «Казан». Так, в Казанском Кремле побывали 4,5 млн человек, в аквапарке отдохнули 622,5 тыс., на смотровую площадку Центра семьи «Казан» поднялись более 400 тыс. человек. На 20% выросло число посетителей Музея чак-чака (46 226 человек), на 13% – музея «Городская панорама» (62 490 человек). На ретротрамвае «Тюбетейка» прокатились 622 человека, что на 122 пассажира больше, чем в 2022 году.

Среди наиболее часто посещаемых объектов – Казанский Кремль, аквапарк «Казанская Ривьера» и Центр семьи «Казан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Метшина, с растущими объемами отрасли растут и требования к инфраструктуре и обслуживанию. «Это всего касается: приезда в аэропорт, на железнодорожные вокзалы, речного транспорта и персонала, который встречает гостей. Как театр начинается с вешалки, так и наша Казань начинается с тех людей, которые говорят: «Добро пожаловать в Казань». Начиная с таможенной стойки и выдачи багажа, службы такси, автобусов, заканчивая нашей сферой хоспиталити», – подчеркнул он.

«Совершенствоваться нам помогают крупные международные события. После каждого такого события мы оттачиваем свое мастерство. И в этом году «Игры будущего», Игры БРИКС и сам саммит БРИКС, уверен, позволят нам повысить узнаваемость столицы Татарстана. Мы прирастем новым количеством людей, которые впервые посетят наш город, расскажут об этом своим друзьям, знакомым, семьям и порекомендуют Казань в качестве нового направления для путешествия», – выразил надежду мэр.

Айрат Фаизов: «В 2024 году продолжат преображать территорию Старо-Татарской слободы» Фото: kzn.ru

Там, где сейчас основной турпоток, когда-то были руины

В 2024 году продолжат преображать территорию Старо-Татарской слободы, рассказал префект территории Айрат Фаизов. Здесь запланировали старт реконструкции целого ряда важных градоформирующих проектов.

Среди них, например, комплекс исторических зданий пивоваренного завода Петцольда 1875 года постройки. После реконструкции в нем появятся кафе, рестораны, общественные пространства, центральную площадь комплекса будут использовать круглогодично. На заводе братьев Крестовниковых создадут новое здание со стеклянной крышей. На территории появится археологический уголок с артефактами, найденными в стенах бывшей конторы завода.

Также реконструировать планируют дом на ул. Гаяза Исхаки, 7, где сохранилось только 30% конструкции здания. Проект утвержден межведомственной комиссией под руководством Раиса республики. Еще одно важное событие для Старо-Татарской слободы – завершение реконструкции старейшей, первой каменной мечети Аль-Марджани. Работы закончат к 30 августа.

К саммиту БРИКС на территории префектуры появятся новые экскурсионные маршруты, их протяженность вырастет до 10 км. В планах – разработка аудиогидов по 20 уникальным маршрутным сценариям на русском, татарском, английском и нескольких языках стран БРИКС.

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя планы по обновлению территории, отметил: «Операцию по спасению, которую мы начали 10 лет назад, можно назвать успешной». Он вспомнил, как на местах, где сейчас проходит основной турпоток, когда-то были руины. Градоначальник напомнил о реновации Портовой и подчеркнул, что это – Казань завтрашнего дня.

«Надеемся, в этом году первые очертания сможем увидеть», – заключил Метшин.

Альберт Салихов: «В этом году капремонт запланирован в 37 МКД, а в рамках подготовки к саммиту БРИКС будут отремонтированы фасады 31 дома, из них 6 объектов культурного наследия» Фото: kzn.ru

К БРИКС отремонтируют фасады 31 дома и нарисуют фотолюминесцентные муралы

Обсудили на деловом понедельнике также итоги минувшего года и перспективы развития Приволжского и Вахитовского районов. О них рассказал глава администрации Альберт Салихов. В 2024 году здесь планируют провести капремонт в 37 многоквартирных домах. Всего за время существования программы капремонта в двух районах было отремонтировано 47% жилого фонда – это 814 многоквартирных домов (МКД). В 2023 году капитальный ремонт провели в 41 доме, в том числе на трех объектах культурного наследия. Самому старому из обновленных зданий более 100 лет.

«В этом году капремонт запланирован в 37 МКД, а в рамках подготовки к саммиту БРИКС будут отремонтированы фасады 31 дома, из них 6 объектов культурного наследия. По ул. Назарбаева, 35 совместно с ремонтом фасада по программе Раиса РТ «Наш двор» благоустроим и дворовое пространство», – рассказал Альберт Салихов.

К саммиту БРИКС в Приволжском и Вахитовском районах появятся 5 новых граффити на подпорных стенах и столбах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, к саммиту БРИКС в Приволжском и Вахитовском районах появятся 5 новых граффити на подпорных стенах и столбах. В том числе здесь планируют создать первые в Казани фотолюминесцентные муралы, то есть они будут светиться в темноте. Альберт Салихов также напомнил, что к «Играм будущего» в двух районах уже появились граффити на ул. Вишневского, Тихомирнова, а также семейный мурал-диптих на ул. Б. Касимовых.

Школьников обучат работе с БПЛА

Салихов напомнил, что 2023-й был объявлен в России Годом педагога и наставника, поэтому особое внимание уделялось ремонту образовательных учреждений, проведению различных конкурсов и олимпиад, развитию новых направлений для школьников. Например, три школы Вахитовского и Приволжского районов Казани стали участницами федерального проекта стимулирования спроса на отечественные системы.

с 1 января 2024 года в России запустили национальный проект «Беспилотные авиационные системы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Развитие навыков в IT-сфере и беспилотных систем становится новым вектором развития нашего района. Гимназия №6, лицеи №35 и 81 стали участниками федерального проекта стимулирования спроса на отечественные системы, входящего в нацпроект “Беспилотные авиационные системы”», – прокомментировал Салихов, добавив, что каждая школа получит по 12 млн рублей на комплектование специализированных классов.

Напомним, с 1 января 2024 года в России запустили национальный проект «Беспилотные авиационные системы», он определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030-2035 годов. На его реализацию предусмотрено федеральное финансирование в размере 696 млрд рублей (до 2030 года). В следующие шесть лет в стране должна появиться перспективная самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Объем промышленного производства в 2023 году вырос на 18,9% по сравнению с 2022 годом, отгружено продукции на 159,6 млрд рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рассказал глава администрации Приволжского и Вахитовского районов также и об их экономическом развитии. Здесь расположена треть всех городских предприятий. Объем промышленного производства в 2023 году вырос на 18,9% по сравнению с 2022 годом, отгружено продукции на 159,6 млрд рублей.

Уровень безработицы в двух районах на сегодняшний день составляет 0,27%. На одного безработного приходится почти 9 вакансий.